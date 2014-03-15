85 ميليارد ريال تسهيلات مکانيزاسيون کشاورزی در استان سمنان جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علینقی حیدریان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اظهار داشت: در راستای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و جایگزینی ماشین آلات و ادوات نو در بخش کشاورزی از طریق ایجاد و راه اندازی خط اعتباری ویژه توسعه مکانیزاسیون مبلغ 148 میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات به منظور خرید تراکتور، کمباین، ادوات و تجهیزات کشاورزی و تسهیل در تامین به موقع ماشین آلات مورد نیاز بخش در سالجاری به استان سمنان اختصاص یافت.

وی افزود: از محل این تسهیلات تاکنون 42 میلیارد و 828 میلیون ریال برای خرید ادوات کشاورزی، مبلغ 39 میلیارد و 152 میلیون ریال برای خرید تراکتور و سه میلیارد و 921 میلیون ریال برای خرید کمباین جذب شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان گفت: تاکنون شهرستان های میامی با بیش از 22 میلیارد ریال، شاهرود با بیش از 17 میلیارد ریال و دامغان با بیش از 16 میلیارد ریال، بیشترین تسهیلات را جذب کرده اند.

حیدریان بیان کرد: فهرست کلیه ماشین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی مورد تائید که از الزامات فنی، تخصصی، کیفیت و استانداردهای لازم برخوردار است و مشمول بهره مندی از محل خط اعتباری فوق است در پرتابل مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به آدرس www.ajmdc.ir قرار دارد.

وی در خاتمه، مدت باز پرداخت این تسهیلات را پنج ساله ذکرکرد و یادآور شد: متقاضیان واجد شرایط (داشتن گواهی نامه، تضمین لازم برای دریافت تسهیلات، نداشتن بدهی معوقه و چک برگشتی) می توانند با دریافت فرم درخواست از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و تکمیل آن و تهیه پیش فاکتور برای خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی اقدام و از این تسهیلات استفاده کنند.