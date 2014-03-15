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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۴۷

كريميان اقبال:

دانشگاه ها به سمت كارآفريني سوق پيدا كنند

دانشگاه ها به سمت كارآفريني سوق پيدا كنند

همدان - خبرگزاري مهر: مديركل دفتر برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: دانشگاه ها بايد فكر كنند چگونه دانش توليد كرده و تجاري سازي كنند و از اين رو بايد به سمت دانشگاه هاي كارآفرين سوق پيدا كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفي كريميان اقبال ظهر شنبه در جلسه دانشگاه كارآفرين با حضور رؤساي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي استان همدان، اظهار داشت: استان همدان استاني داراي پتانسيل ها و زيرساخت هاي خوبي است.

مديركل دفتر برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري افزود: حدود 12 سال پيش نخستین مركز رشد علم و فناوري با هدف ارتباط بين دانشگاه و صنعت ايجاد شد تا بين اين دو تعامل برقرار شود.

وي با بيان اينكه ما به حضور مردم و بخش خصوصي در دانشگاه و صنعت نیاز داريم، عنوان داشت: از جمله اين شركت ها، شركت هاي دانش بنيان، شركت هاي خدمات فني و مهندسي بخش خصوصي است.

كريميان اقبال اضافه كرد: همچنين تا زماني كه پارادايم ذهني دانشگاهي ها درست نشود و متفاوت فكر نكنند حلقه مفقوده جريان دانش اتفاق نمي افتد.

مديركل دفتر برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره به اينكه اگر دانشگاه ها زود متوجه تغيير مديريت شوند، موفق خواهند بود، گفت: چراكه وقوع اين رخداد باعث مي شود تا برنامه ريزي دقيق براي پنج سال آينده داشته باشند و بدانند كه مي خواهند چه كاري انجام دهند.

وي با بيان اينكه در دهه 60 آموزش و پرورش با يك پيك جمعيتي رو به رو شد، ابراز داشت: اين افراد امروز به بازار رسيده اند و در حال حاضر پيك دانشگاهي تمام شده است و اين دهه شصتي ها بودند كه باعث توسعه علمي كشور شدند.

كريميان اقبال با اشاره به اينكه در حال حاضر پرديس مي گذاريم كه جوابگوي توسعه جمعيتي باشد، اذعان داشت: اما تا سه سال ديگر اين پرديس ها، برخي رشته ها در دانشگاه آزاد و پيام نور از بين مي روند.

مديركل دفتر برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اظهار داشت: دانشگاه ها بايد فكر كنند چگونه دانش توليد كرده و تجاري سازي كنند و از اين رو بايد به سمت دانشگاه هاي كارآفرين سوق پيدا كنند و براي خود منبع درآمدي داشته باشند.

بايد براي دانشگاه ها مدل جديد كسب و كار داشته باشيم

وي افزود: بايد براي دانشگاه ها مدل جديد كسب و كار داشته باشيم چراكه در حال حاضر به اندازه كافي پارك و مراكز رشد ايجاد شده و اكنون بايد به فكر افزايش توليدات باشيم.

كريميان اقبال با بيان اينكه راه اندازي پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد در كنار دانشگاه ها نتوانست مشكل ارتباط بين دانشگاه ها و صنعت را حل كند، عنوان داشت: كار شروع شده ناتمام مانده است.

مديركل دفتر برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اضافه كرد: در حال حاضر سه دانشگاه شريف، علم و صنعت و صنعتي اصفهان را براي پياده سازي مدل هاي دانشگاه كارآفرين انتخاب كرده ايم.

وي بيان داشت: از شرايط پياده سازي مدل ها در دانشگاه ها اين است كه دانشگاه ها مي توانند فقط با هم مشورت داشته باشند، هيچ اطلاعاتي از جمع پنهان نماند و بايد اطلاعات به دست آمده مستند سازي و در اختيار دانشگاه هاي ديگر قرار داده شود.

كريميان اقبال در ادامه گفت: موارد ذكر شده تنها يكي از مشخصه هاي دانشگاه كارآفرين است كه مي تواند تفكر دانشگاه ها را تغيير دهد.

مديركل دفتر برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ابراز داشت: دانشجويان بايد دنبال دانشي باشند كه به شغل تبديل شود و دنبال مدرك نباشند.

وي اذعان داشت: براي ايجاد مراكز رشد و پارك در دهه 80 نتوانستيم در دانشگاه ها خوب نفوذ كنيم اما الان دانشگاه ها مجبورند به دانشگاه كارآفرين تبديل شوند.

كريميان اقبال در پايان سخنانش گفت: اين افراد جامعه هستند كه مي توانند جامعه و تفكرات خود را تغيير دهند و نبايد از خود بپرسند كه دولت براي ما چكار كرده است بلكه بايد بپرسند ما براي دولت چكار كرده ايم.

کد مطلب 2256872

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