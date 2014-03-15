شهرداری رشت به پیمانکاران فضای سبز و رفت و روب 55 میلیارد ریال بدهکار است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه شیرزاد ظهر شنبه در هفتمین جلسه فوق العاده کار گروه حمایت از اقشار آسیب ‌پذیر افزود: تاکنون برخی از مشکلات مالی و حقوقی که در چند روز گذشته در شهرداری رشت ایجاد شده مانع پرداخت عیدی، حقوق و مطالبات نارنجی پوشان و سبز پوشان شهر شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت اظهار داشت: چهارشنبه گذشته با همکاری استاندار گیلان مشکل مالی و حقوقی شهرداری رفع شد که در راستای آن باید حقوق کامل و عیدی کارگران فضای سبز و رفتگران شهرداری تا امروز 24 اسفند ماه پرداخت می شد اما تا این لحظه هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه شهرداری هم اکنون تنها صورت وضعیت دی ماه پیمانکاران را پرداخت کرده است، ادامه داد: شهردار رشت در آستانه سال نو تمام حقوق و مطالبات کارمندان شهرداری و سازمان های تابعه را پرداخت کرده در حالیکه کارگران رفت و روب و فضای سبز هنوز حقوق دی ماه خود را به طور کامل دریافت نکرده اند.

رئیس کارگروه اقشار آسیب پذیر شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه کارگروه اقشار آسیب پذیر پیگیر پرداخت کامل حقوق و عیدی کارگران این دو بخش قبل از پایان سال است،افزود: اگرچه از زمان فعالیت شهردار رشت زمان زیادی نمی گذرد اما رسیدگی به حقوق مسلم کارگران باید در الویت برنامه های وی قرار گیرد.

" علی بهارمست" معاون خدمات شهری شهرداری رشت نیز در این نشست اظهار داشت: رویکرد شهرداری رشت ارتقای کیفیت خدمات شهری از طریق پرداخت به موقع حقوق این قشر است و تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران رفت وروب و فضای سبز شهرداری رشت که ناشی از مسائل مالی و حقوقی بوده مهمترین دلیل عدم پرداخت حقوق رفتگران و کارگران فضای سبز است.