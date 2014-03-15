استان قزوین پذیرای 20 هزار نفر در مناطق عملیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس برزگر در جلسه توجیهی شهرداران برای آمادگی در تعطیلات نوروزی که ظهر شنبه در سالن مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: کاروان راهیان نور از فعالیت های خوب فرهنگی است که در حفظ روحیه ایثار و شهادت در میان جوانان و نوجوانان بسیار تاثیرگذار است.

وی افزود: امسال حدود پنج هزار دانش آموز و سه هزار دانشجو به مناطق عملیاتی اعزام شده اند و با تمهیدات فراهم شده در هشت اردوگاه استان در این مناطق و استقرار آشپز اختصاصی زمینه اسکان و پذیرایی حدود 20 هزار نفر را فراهم کرده ایم.



سرهنگ برزگر افزود: با همکاری استانداری و مسئولان دستگاههای اجرایی و شهرداران امیدواریم در ایام تعطیلات نوروزی هم بتوانیم گروههای پیش بینی شده را بخوبی اعزام و پذیرایی کنیم تا این سفر معنوی به نحو مطلوبی برگزار شود و خاطرات ارزشمندی در ذهن جوانان بگذارد.



این مسئول بیان کرد: اعزام هر نفر به اردوی راهیان نور حدود 140 هزار تومان هزینه دارد که نیمی از آن هزینه ایاب و ذهاب است که اگر شهرداری ها در این زمینه مشارکت کنند بخشی از مشکلات حل می شود.



جانشین فرمانده سپاه استان تصریح کرد: در شرایطی که استکبار برای آسیب زدن به نظام اسلامی از هیچ حرکتی فروگذار نیست و با تهاجم فرهنگی تلاش می کند اذهان آینده سازان کشور را منحرف کند حرکت ارزشمند راهیان نورسد محکمی در برابر این توطئه است که همه وظیفه داریم این کاروانها را تقویت کنیم.

این مسئول یادآورشد: خوشبختانه هر سال وضعیت اعزام کاروانها بهتر از قبل می شود و تلاش می کنیم 10 هزار نفر از محلات و سه هزار نفر به صورت خودجوش به مناطق جنوب اعزام شوند که از شهرداران استان انتظار داریم در تامین وسیله ایاب و ذهاب همکاری کنند.



برزگر تصریح کرد: اردوی کاروان راهیان نور یک کار جهادی است و تداوم آن هم به عزمی همه جانبه و روحیه جهادی نیاز دارد تا این حرکت فرهنگی نتیجه بخش باشد.



در این مراسم شهرداران استان برای اجرای تعهدات خود در همراهی با اعزام کاروان راهیان نور و تامین بخشی از هزینه ایاب و ذهاب زائران این سفر معنوی اعلام آمادگی کردند.

در این نشست ایرج زاهد پور به عنوان مدیرکل جدید امور شهری و شوراهای استانداری قزوین منصوب شد.



زاهد پور ضمن تشکر از مساعدت و همراهی شورای شهر محمدیه برای ایجاد شرایط در خدمتگزاری مسئولیت جدید اظهارداشت: در سال آینده باید تلاش کنیم تا جایگاه شوراها تقویت شود و از این ظرفیت مردمی بیشترین استفاده را ببریم.



وی افزود: تقویت ارتباط شوراها با مدیران استانی از دیگر مشکلاتی است که به جایگاه شوراها آسیب می رساند لذا این موضوع نیز در اولویت برنامه های این اداره کل قرار خواهد گرفت.