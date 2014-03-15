کانون های فرهنگی هنری مساجد در روستاهای چهارمحال و بختیاری گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گنجی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی اظهار داشت: 58 درصد کانون های فرهنگی هنری مساجد در روستا ها مستقر هستند و 42 درصد در شهر های این استان هستند.

وی تصریح کرد: لازم است کانون های فرهنگی هنری مساجد در روستا ها گسترش پیدا کند.

گنجی با اشاره به اینکه امکانات اولیه در این کانون ها فراهم شده است، اذعان داشت: آنچه برای راه اندازی کانون های فرهنگی هنری مساجد چه در روستا ها و چه در شهر ها نیاز بوده خریداری شده است.

345 کانون فرهنگی هنری مساجد در چهارمحال و بختیاری فعال است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهار محال و بختیاری تاکید کرد: نظارت کافی بر روی کانون های فرهنگی هنری مساجد از سوی فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت خواهد گرفت.

گنجی بیان داشت: تمام کسانی که در این کانون ها فعالیت می کنند تاکنون هیج گونه حق الزحمه ای دریافت نکرده اند.

گنجی یادآور شد: استفاده از ظرفیت های جوانان این استان برای فعالیت در کانون های فرهنگی هنری مساحد قابل قبول است.

وی افزود: تمامی سیستم های دبیر خانه کانون فرهنگی مساجد با ستاد عالی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهار محال و بختیاری گفت: 345 کانون فرهتگی هنری مساجد در چهار محال و بختیاری فعال است.