کنفرانس علمی و بین المللی مختومقلی فراغی در گنبدکاووس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری بعد از ظهر شنبه در نشستی با حضور مسئولان استانی که در استانداری گلستان برگزار شد گفت: یکی از وظایف همه ما گرامی داشت مشاهیر ایرانی اسلامی است و اعتقاد ما این است مشاهیر و مفاخر سرمایه و پشتوانه علمی و فرهنگی کشور هستند.

وی افزود: خوشبختانه جامعه اسلامی از این نظر گوی سبقت را از کشورهای دیگر ربوده است و استان گلستان نیز از چهره ها و مفاخر زیادی در طول تاریخ و تمدن خود برخوردار بوده است که در این رابطه وظیفه ما معرفی و گرامی داشت این چهره ها است.

وی بیان کرد: هر سال در استان گلستان سالروز ولادت مختومقلی فراغی از چهره های نام آشنای ادب و عرفان این دیار مراسم گرامی داشتی برگزار می شود.

وی با بیان این که اردیبهشت ماه شاهد کنفرانس علمی و بین المللی با موضوع مختومقلی فراغی خواهیم بود اظهار کرد: محل برگزاری این کنفرانس شهرستان گنبدکاووس است و چند تن از چهره های علمی و فرهنگی کشور ترکمنستان نیز در این برنامه حضور خواهند داشت، به همان نسبت نیز چهره هایی نیز از کشور ایران حضور پیدا می کنند.

منتظری تصریح کرد: این کنفرانس حالت عمومی ندارد و چهره های علمی و فرهنگی حضور خواهند داشت تا یک نشست علمی را برگزار کنند، در این رابطه از سازمان تبلیغات اسلامی نیز تقاضا داریم در دعوت از چهره های فرهنگی شیعه و سنی ما را یاری کنند تا فرصت گفتگو فراهم شود.

وی اضافه کرد: بخش عمده برنامه اجرای ویژه برنامه های علمی، ادبی و فرهنگی است و عصر آن روز نیز نمایشگاه آثار فرهنگی، ادبی و هنری مانند هنرهای تجسمی، صنایع دستی و خوش نویسی برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان تصریح کرد: در بخش فرهنگی و ادبی نیز اجرای مشاعره ادبی با الهام از اشعار مختومقلی فراغی، اجرای سرود با الهام از اشعار وی و همچنین در صورت امکان نمایش خواهیم داشت.

وی ادامه داد: روز دوم برنامه حدود 60 الی 70 محقق فرهنگی از ترکمنستان حضور پیدا می کنند که پس از ورود به ایران به آرامگاه مختومقلی فراغی می روند و اعضای شرکت کننده نیز به این افراد ملحق می شوند.

منتظری بیان کرد: از اقدامات ما در این زمینه ترجمه دیواان مختومقلی به زبان فارسی است که به زودی آماده می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: 23 ام اردیبهشت هم در عشق آباد کنفرانس بین المللی با این موضوع برگزار خواهد شد و مسئولانی از کشور و استان ما نیز حضور خواهند داشت.