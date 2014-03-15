753 هیئت مذهبی در سیستان و بلوچستان فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عیسی بزمان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد 753 هیئت مذهبی و همچنین تعداد 680 مداح اهل بیت(ع) در این استان فعالیت دارند.

وی در تشریح عملکرد این اداره کل در طی سال جاری اظهار داشت: با توجه به برگزاری انتخابات هیئت های مذهبی و افزودن شدن تعداد دو هیئت دیگر در سال جاری به جمع آمار در حال حاضر تعداد 12 شهرستان در استان دارای دفاتر هیئت مذهبی هستند.

وی بیان داشت: به منظور پیشگیری از اشاعه خرافات و جلوگیری از آسیب های متوجه مداحان و هیئت های مذهبی در سال جاری نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و در دو مرحله در این راستا اقدام شده است.

وی ادامه داد: توزیع اقلام فرهنگی و بسته های آموزشی و استفاده از اساتید و نخبگان کشوری برای رفع شبهات و پیشگیری از آسیب های مداحی از جمله اقدامات انجام شده در این راستا بوده است.

اعزام 3560 روحانی به سراسر استان

حجت الاسلام بزمانی همچنین با بیان اینکه در طی سال جاری تا کنون تعداد 3 هزار و 560 روحانی به منظور غنی سازی مراسم معنوی و مذهبی به سراسر استان اعزام شده است افزود: این تعداد روحانی اعزامی در مجموع 43 هزار نفر روز در سال جاری نسبت به تبلیغ و غنی سازی مراسم مذهبی اقدام کرده اند.

وی اضافه کرد: این روحانیان به مناسبت های مختلف در طول ایام سال از جمله محرم، رمضان، دهه فاطمیه، دهه ولایت و همچنین ارتحال حضرت امام و هفته وحدت در اکثر نقاط استان حضور یافته اند.

وی گفت: به منظور بهره مندی روستائیان نیزنسبت به اعزام تعداد 38 روحانی در روستاهای با جمعیت بیش از 500 نفر نیز در سال جاری اقدام شده است.

بزمانی خاطرنشان ساخت: اعزام تعداد 90 معلم و مربی از استان به قم و شرکت در کارگاه های شبه شناسی از جمله سایر اقدامات این اداره کل در سال جاری بوده است.

وی گفت: همچنین به منظور برپایی هر چه باشکوه تر فریضه نماز تا کنون تعداد 237 روحانی به ادارات و دستگاه های اجرایی از طرف این اداره کل اعزام شده است.

تجلیل از بانوان عاشورایی

حجت الاسلام بزمانی همچنین برپایی مراسم مختلف دینی و مذهبی با محوریت بانوان را از جمله اقدامات صورت گرفته در سال جاری عنوان کرد و افزود: تجلیل از بانوان فعال در عرصه فرهنگ عاشورایی به دلیل آشنایی جامعه با روح ایثار و شهادت و همچنین خانواده های شهدا بخشی از فعالیت های انجام شده در حوزه بانوان بوده است.

وی ادامه داد: برگزاری کارگاه های آموزشی با عنوان زن و بازیابی هویت حقیقی نیز از جمله اقداماتی است که در سال جدید و با حضور بیش از 750 نفر از بانوان استان به سرانجام رسیده است.