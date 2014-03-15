هفت طرح مختلف در شورای برنامه ریزی چهار محال و بختیاری تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عامری گلستان ظهر شنبه در شورای برنامه ریزی با اشاره به تصویب هفت طرح مختلف در شورای برنامه ریزی چهار محال و بختیاری اظهار داشت: سه مرغداری گوشتی، یک طرح گلخانه ای، یک طرح طوبی، طرح ارتقاء کانون های فرهنگی و هنری مساجد از طرح های ارائه شده در این جلسه بود که مورد تائید اعضا شورای برنامه ریزی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مجتمع بین راهی بروجن از دیگر طرح های ارائه شده در شورای برنامه ریزی بوده است که با ساخت آن موافقت شده است.

عامری گلستان ادامه داد: سه ناحیه شهرک صنعتی در استان نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تغییر کاربری شد.

معاون برنامه ریزی استانداری چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: با تغییر کاربری ناحیه صنعتی اردل، فارسان و لردگان در شورای برنامه ریزی موافقت شد.