ابطال 168 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در آذربایجان غربی

منصور جلایر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون 215 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای واحد های تولیدی و خدماتی تحت پوشش و در زمینه های غذایی و کشاورزی، مصالح ساختمانی، خدمات سردخانه ای و ... صادر شده، افزود: طی این مدت 586 پروانه کاربرد علامت استاندارد پس از حصول اطمینان از شرایط واحدهای تولیدی یا خدماتی تمدید و 168 پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز ابطال شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد کل فرآورده های دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد به 904 پروانه رسیده، عمده دلائل ابطال پروانه‌ کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی را عدم پیگیری واحد تولیدی برای تمدید پروانه و نیز تعطیلی یا غیر فعال بودن واحدهای تحت پوشش دانست و اظهار داشت: یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران نظارت بر کیفیت تولیدات صنعتی و انطباق ویژگی های این تولیدات با الزامات استاندارد بوده که در این راستا بازرسان اداره کل نسبت به کنترل خطوط تولید و مراکز عرضه و توزیع و نیز نمونه برداری از این مراکز اقدام می کنند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی از آغاز اجرای مرحله دوم طرح طاها در سطح استان خبر داد و با بیان اینکه در قالب این طرح کالاهای تولیدی کشور از بازار و مراکز عرضه و فروش خریداری و کنترل استاندارد می شوند، ادامه داد: اعتبار اجرای این طرح از محل اعتبارات ملی تامین و در قالب طرح همه تولیدات صنعتی، لوازم و تجهیزات پزشکی، غذایی، مکانیکی و... مشمول استاندارد اجباری تست استاندارد می شوند.

جلایر افزایش تعداد فرآورده‌های دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد و در نتیجه افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان در بین کالاهای با کیفیت و تنگ شدن عرصه برای کالاهای غیراستاندارد را از جمله مزایای اجرای این طرح دانست و عنوان کرد: افزایش سطح کیفی فرآورده‌های تولیدی با توجه به نظارت‌های صورت گرفته از طریق خرید نمونه و آزمون، ارتقای فرهنگ استاندارد و مصرف مردم در حیطه کالاهای کیفی و دارای علامت استاندارد از دیگر مزایای اجرای این طرح است.

وی از معرفی 17 مرکز عرضه کندده کالاهای غیر استاندارد در آذربایجان غربی به مراجع قضایی خبر داد و با بیان اینکه با توزیع کنندگان و فروشندگان کالاهای غیر استاندارد برخورد قانونی می شود، افزود: در راستای کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع آذربایجان غربی و در بازرسی های انجام شده، 17 مرکز توزیع و عرضه کالهای غیر استاندارد به مراکز قضایی معرفی شدند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی همچنین از معرفی 10 فروشنده مصنوعات گرانبها به مراجع قضایی که مبادرت به عرضه و توزیع طلای فاقدنشان استاندارد و کد شناسایی استاندارد می کردند خبر داد و گفت: براساس ماده 9 قانون سازمان ملی استاندارد ایران، توزیع و فروش کالای مشمول استاندارد اجباری با کیفیت پایین تر از استاندارد و یا بدون داشتن نشان استاندارد ممنوع است.

جلایر تاکید کرد: توزیع کنندگان و فروشندگان کنندگان این نوع کالا باید در خصوص محصولات داخلی، داشتن نشان استاندارد و در خصوص کالاهای وارداتی، داشتن گواهی نامه انطباق با استاندارد های مربوطه را مورد توجه قرار داده و شهروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه کالای فاقد علامت استاندارد و بدون کیفیت، شکایت خود را از طریق سایت سازمان ملی استاندارد ایران بخش سامانه رسیدگی به شکایات اعلام کنند.