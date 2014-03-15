اختصاص 10 میلیارد ریال به سه روستای سیل زده نهبندان

به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار پیش از ظهر شنبه در بازدید از روستای "کهنو" با اشاره به بارندگی 70 میلیمتری در نهبندان اظهارکرد: خشکسالی های چندین ساله موجب شده کمترین بارندگی موجب جاری شدن سیل شود.

وی با بیان اینکه دستگاه های خدمات رسان از ساعات اولیه جاری شدن سیل در منطقه حضور یافته اند، بیان داشت: تا 26 اسفند ماه جاری میزان دقیق خسارات وارده سیل برآورد و اطلاع رسانی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بعد از تعيين ميزان دقيق خسارات وارده پيگيري هاي لازم به منظور جذب اعتبارات مورد نیاز از مرکز انجام خواهد شد، افزود: مردم نگران خسارات وارده بر واحدهای مسکونی، باغات و دامهای خود نباشند مسئولان ذیربط در این زمینه برای کمک رسانی پیگیری های لازم را خواهند داشت.

استاندار خراسان جنوبی بر همکاری مردم برای کاهش میزان خسارت تاکید کرد و گفت: مردم در بازسازی نیز با مسئولان همکاری داشته باشند.

به گفته وی به هریک از واحدهای مسکونی تخریب شده در سیلاب وام های قرض الحسنه برای بازسازی اعطا می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون تمامی محورهای روستایی نهبندان بازگشایی شده است، اظهارداشت: دستگاه های مروبط از جمله بهزیستی، کمیته امداد در زمینه تغذیه و نیازهای اولیه روستائیان همکاری لازم را داشته باشند.

خدمتگزار عنوان کرد: تامین آب بهداشتی و برق نیز توسط دستگاه های ذیربط در حال انجام است.

استاندار خراسان جنوبی از اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار برای کمک رسانی و رفع نیازهای اولیه سه روستای سیل زده نهبندان خبر داد و بیان کرد: 20 میلیون ریال کمک بلاعوض برای هریک از مددجویان کمیته بهزیستی و کمیته امداد در روستاهای سیل زده اعطا می شود.