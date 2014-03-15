تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی در صنایع نساجی هلال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، ذوالفقار یزدان مهر افزود: کارگروهی متشکل از رئیس هیئت مدیره، مدیر مهندسی صنعتی،‌ مدیر تولید و مدیر واحد خوانسار برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در شرکت تشکیل شده است که با آسیب شناسی و شناسایی ظرفیت­ها قرار است شتاب بیشتری در تولید محصولات استراتژیک محور با هدف خودکفایی جمعیت و عرضه به سایر بازارهای هدف صورت گیرد.

وی به تولید پارچه های کوردورا، آب گریز در کارخانجات خوانسار اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه حجم زیادی از واردات صنایع نساجی به محصولات مذکور اختصاص دارد لذا با گسترش ظرفیت تولید پارچه­های فوق تلاش می کنیم از خروج ارز در این باره جلوگیری کنیم.

به گفته مدیرعامل صنایع نساجی هلال ایران پارچه های مذکور هم اکنون در واحد خوانسار در حال تولید است که قرار است با شتاب و ظرفیت سازی بیشتری روند تولید ادامه یابد.

این کارشناس ارشد بازرگانی خواستار تسهیل امور صادرات از سوی دولت شد و تصریح کرد: متاسفانه بخشنامه های ضد و نقیض در سال­های گذشته نفس صادرات را بند آورده است.

یزدان مهر افزود: ما از نظر حجم تولید و کاهش قیمت تمام شده می توانیم با کشورهای منطقه نظیر ترکیه و هند رقابت کنیم اما تسهیلات و جوایز صادراتی تا ۳۰ درصد به صادرکنندگان در کشورهای مذکور عرصه رقابت را برای ما تنگ می کند.

مدیرعامل صنایع نساجی هلال ایران ادامه داد: متاسفانه در کشور ما نه تنها به معنی واقعی کلمه از صادرات حمایت نمی شود بلکه بعضا با دیوان سالاری و موانع متعدد با مجازات صادراتی و به نوعی تحریم داخلی مواجه هستیم که امیدوارم در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و بند ۱۰ آن که اشاره به حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده دارد، اهتمام جدی به عمل آید.

یزدان مهر در پایان افزود: خوشبختانه استراتژی اتخاذ شده در این شرکت که همان ارتقاء کیفیت، تنوع تولید و ورود به بازارهای جدید است، دقیقا در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که با حمایت هوشمندانه ریاست و دبیرکل جمعیت تا کنون گام­های موثری در این باره برداشته شده است و در صورت تسهیل در مقررات و گسترش مشوق‌های لازم می توانیم ضمن خودکفایی کامل در تولید ملزومات مورد نیاز جمعیت و نهادها و سازمان­های هدف داخلی در پیوندهای اقتصادی و صادرات با کشورهای منطقه حرف­های زیادی برای گفتن داشته باشیم.