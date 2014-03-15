آمادگی مراوه تپه برای پذیرایی از مسافران در ایام نوروز / زیرساخت های ضعیف گردشگری در مراوه تپه

مجید پران دوجی در گفتگو با خبرنگار مهر به طرح های نوروزی شهرستان مراوه تپه اشاره کرد و گفت: ساماندهی معابر ورودی و رنگ آمیزی جداول را انجام دادیم و اسکان مسافرین نوروزی با هماهنگی آموزش و پرورش نیز پیش بینی شده است.

دوجی درباره توسعه فضای سبز مراوه تپه خاطرنشان کرد: تقریبا 3 هزار نهال در سطح معابر شهری کاشته ایم و پارک یادگار امام (ره) مراوه تپه هم احداث و مراحل درختکاری انجام شده اما مراحل امور عمرانی آن هنوز باقی مانده است.

وی در مورد جذب گردشگر تصریح کرد: با توجه به اینکه بنده تازه مسئولیت شهرداری را پذیرفته ام اعلام کرده ام برای شناسایی محل های گردشگری تابلوهایی در شهر نصب شود، به عنوان مثال گفته ایم برای شناسایی آبشار بالی قایه که در 15 کیلومتری مراوه تپه است یا آبشار دام دامی که سمت قازان قایه است تابلوهایی نصب شود.

وی مراوه تپه را منطقه ای بسیار محروم توصیف کرد و افزود: این شهرستان نیاز جدی دارد که زیرساخت های آن برای ایام تعطیلات نوروز آماده شود، در همین رابطه در حال رایزنی و برنامه ریزی هستیم تا هتلی را برای اسکان مسافران مشخص کنیم.

شهردار مراوه تپه در پایان در مورد مبحث زیبایی شهری گفت: من خود راغب ورود بخش خصوصی برای جمع آوری زباله ها و پسماندهای شهری هستم اما این عمل نیازمند بودجه است و اگر بودجه آن تامین شود آن را اجرایی خواهیم کرد.