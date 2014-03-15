عملیات"شکستن سکوت"نهیبی به فراموشکاران/اسرائیل دشمن اصلی مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، فهمی هویدی در مطلبی با اشاره موشکباران مناطق صهیونیست نشین از سوی گردانهای قدس آورده است: مقاومت فلسطین موضوعی را که فراموش کرده بودیم به ما یادآوری کرد.

وی افزود: عملیات "شکستن سکوت" دشمنی اسرائیل را یادآوری کرد و این در حالی بود که رسانه های مصری سرگرم اوضاع داخلی بودند و همگان فراموش کرده بودند که دشمنی به نام اسرائیل در کمین همه است.

تحلیلگر برجسته عرب بیان کرد: مقاومت رو به افول نگذاشته است بلکه توان آن را دارد که اسرائیلی ها را به پناهگاه بفرستد.برخی از شخصیتهای مصری از جمله وزیرخارجه اسبق مصر پس از این حمله، حماس را متهم به تحریک اسرائیل از طریق اقداماتی که وی آنها را شیطنت آمیز خواند کرد در حالی که افتخار رویارویی با اسرائیلی ها نصیب جهاد اسلامی شد.

هویدی اعلام کرد: اسرائیل از سرگرم بودن جهان عرب به اوضاع خود نهایت استفاده را برد و به جنایات روزانه،شهرک سازی،یهودی سازی،مذاکرات بیهوده سازش،نقض مکرر آتش بس اکتفا نکرد، بلکه دهها فلسطینی را در کرانه باختری و نوار غزه کشت که از جمله آنها سه عضو جهاد اسلامی یکی از طرفهای آتش بس بود.

وی افزود: مقاومت فلسطین موفق به دفع حملات اسرائیلی ها و ناکام گذاشتن آنها شده است.غزه تاکنون استوار مانده است.

هویدی به دوستگی میان فلسطینی و درگیریهای کشورهای عربی اشاره و اعلام کرد: امارات از طرح ها و وعده های خود درباره اجرای پروژه هایی در غزه خودداری کرده و علت آن نیز همبستگی با مصر در موضعگیری اش علیه حماس است.

این اندیشمند مصری گفت: موشکهای مقاومت علاوه بر اینکه حاوی پیام تسلیم ناپذیری بود اسرائیلی ها را به چالش کشاند و هزاران اسرائیلی را شتابان به پناهگاههای زیر زمینی کشاند.این موشکها تلاشهای رژیم اسرائیل برای ساکت کردن صدای مقاومت و اطمینان بخشی به شهروندان خود را با شکست روبرو کرد.این موشکباران خسارات مادی زیادی به اسرائیلی ها وارد و آنها را مجبور به استفاده از سامانه موشکی موسوم به گنبد آهنین کرد و میلیونها دلار هزینه به دنبال داشت.

هویدی تاکید کرد: مقاومت موشکهایی به نام "فجر پنج" در اختیار دارد که قادر به هدف قرار دادن تل آویو هستند و شلیک دو فروند از آنها در نوامبر سال2012 اسرائیلی ها را مجبور به پایان جنگ در آن زمان کرد.

وی در پایان آورده است: اگر من به واکنش کشورهای عربی در قبال تجاوزات اسرائیل اشاره نکردم به سبب فراموشی نبوده است بلکه به سبب ضعف اعراب در این زمینه بود.