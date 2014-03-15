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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۲۸

سرگرد فرحبخش ثانی:

320 متقاضی از بشرویه به مناطق راهیان نور اعزام می شوند

320 متقاضی از بشرویه به مناطق راهیان نور اعزام می شوند

بشرویه -خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان بشرویه گفت: با وجود اینکه سهمیه شهرستان بشرویه 240 نفر بوده است اما به دلیل استقبال بسیار 320 نفر برای اعزام به راهیان نور ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد رمضانعلی فرحبخش ثانی فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان بشرویه ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: هر ساله در اسفند و فروردین ماه اعزام زائران کربلای ایران به منطقه جنوب انجام می شود.

وی بیان کرد: با استفاده از نظرات سازنده اعضای ستاد کاروان راهیان نور، در جهت اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت از5 اسفند ماه در تمام پایگاه های مقاومت، مساجد و روستاها توسط راویان 8 سال دفاع مقدس سخنرانی ها متعددی در رابطه با مناطق راهیان نور انجام شد.

فرحبخش ثانی گفت: سهمیه بشرویه برای اعزام به مناطق راهیان نور 240 نفر بود که استقبال بسیاری صورت گرفت و 320 نفر ثبت نام کردند که به طور کلی 6 اتوبوس اعزام خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان بشرویه اظهار داشت: در سال 91 تعداد 2 اتوبوس به طور کلی 75 نفر اعزام شده اند و امسال با همکاری ادارات 320 نفر در دوگروه مختلف به راهیان نور اعزام می شوند.

 وی افزود:امسال در مرحله اول چهار دستگاه در 25 اسفند ماه از محل گلزار شهدا اعزام می شوند و در مرحله دوم اعزام که 5 فروردین ماه می باشد تعداد دو دستگاه اعزام می شود.

فرحبخش ثانی همچنین از نام نویسی کاروان های خودجوش نیز خبرداد و گفت:کاروان هایی خودجوش نیز با وسایل نقلیه خود در 23  فرودین تا 14 اردیبهشت اعزام می شوند که تاکنون 15 ماشین برای اعزام ثبت نام کرده اند.

کد مطلب 2256904

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