7 باند مواد مخدر در غرب استان تهران منهدم شد/ دستگیری سارقان منزل با 40 فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر اصلانی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی غرب استان تهران از تاریخ 20 بهمن الی 20 اسفندماه جاری با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیات متعدد، هفت باند تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرستانهای اسلامشهر، شهریار و ملارد شناسایی و منهدم شدند.

این مسئول عنوان کرد: در این رابطه 575 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد و 26 نفر از عناصر اصلی توزیع به همراه 13 خودروی سبک و سنگین دستگیر شدند.

کاهش وقوع کیف قاپی و زورگیری در شهرستانهای غرب تهران طی اسفندماه جاری

وی در ادامه با اشاره به تشدید برخورد نیروهای انتظامی با سارقان خرد، زورگیری و کیف قاپی متذکر شد: با توجه به شلوغی خیابانها در ایام پایانی سال و مراجعه شهروندان برای خرید مایحتاج خود، برخی مجرمان با سو استفاده از این موقعیت اقدام به کیف قاپی و زورگیری در سطح شهرها می کردند که رسیدگی به این موضوع با اولویت اول در دستور کار پلیس غرب استان تهران قرار گرفت.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: با استقرار گشتهای خودرویی و موتوری در سطح خیابانها و مراکز خرید، وقوع کیف قاپی و زورگیری در شهرستانهای تحت پوشش طی اسفندماه جاری با کاهش چشمگیری روبرو بوده است.

دستگیری 6 عضو دو باند کیف قاپ/ کشف 51 فقره زورگیری و کیف قاپی

سردار اصلانی در این رابطه از دستگیری دو باند کیف قاپی و زورگیری خبر داد و بیان کرد: شیوه سرقت این افراد اینطور بود که ابتدا موتور اول اقدام به کیف قاپی می کرد و در صورت مقاومت مالباخته و دخالت شهروندان برای جلوگیری از سرقت، موتور دوم وارد عمل شده و با قمه به مالباخته حمله می کرد، با شناسایی باند اول، سه متهم دارای سابقه کیفری دستگیر شدند که تاکنون به 33 فقره زورگیری و کیف قاپی اعتراف کرده اند.

این مسئول افزود: شیوه سرقت باند دوم نیز به همین صورت بود، سه عضو این باند نیز دستگیر شده و تاکنون 18 فقره کیف قاپی از آنها کشف شده است.

دستگیری 4 سارق منزل و 2 مالخر/ کشف 40 فقره سرقت

رئیس پلیس غرب استان تهران در ادامه به انهدام باند سارقان منزل اشاره و عنوان کرد: متاسفانه سرقت منزل در برخی مناطق تحت پوشش وضعیت نابسامانی داشت که با برگزاری جلسات متعدد، بررسی ساعات و شیوه های سرقت و انجام عملیات تحقیقاتی و اطلاعاتی طی 45 روز، این باند سرقت شامل چهار سارق و دو مالخر شناسایی و دستگیر شدند.

وی یادآور شد: بیش از 40 فقره سرقت منزل در شهریار، اندیشه و ورامین از این متهمان کشف شد و با توقیف طلاجات، وجوه نقد و اشیای سرقتی، مالباختگان برای شناسایی و تحویل اموال خود فراخوانده شدند.

توقیف 14 خودروی سنگین غیرمجاز در غرب استان تهران

سردار اصلانی اظهار داشت: طی عملیاتی دیگر 14 دستگاه خودروی سنگین غیرمجاز که اقدام به کیف قاپی و مزاحمت برای شهروندان کرده بودند شناسایی و توقیف شد، همچنین دو نفر از اعضای باند سارقان به عنف در شهرستان رباط کریم طی عملیاتی جداگانه دستگیر شده و سه نفر دیگر تحت تعقیب هستند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران افزود: این افراد با لباس مبدل پلیس و خودروی شخصی، ماشینهای سنگین را متوقف کرده و پس از بستن دست و پای راننده اقدام به سرقت محتوای بار خودرو می کردند که در جریان یک عملیات پلیسی، یکی از تریلرها با 200 میلیون تومان اموال و دو مجرم دستگیر شد، یکی از متهمان نیز دارای سابقه پنج فقره سرقت و زندان است.