معیار سنجش عملکرد مسئولان میزان خدمت به مردم است/ در جمهوری اسلامی خدمت به مردم در رأس کارها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدکاظم راشد یزدی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری رفسنجان با تسلیت سالروز شهادت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: اساسی ترین رکن هر انقلابی عنصر مردم است و مسئولانی که بر کرسی خدمت نشسته اند هوای مردم را داشته باشند چرا که آنچه عمل یک مسئول اداره ای را زیبا نشان می دهد همان میزان خدمت او به مردم است.

وی با بیان اینکه مسئولی اگر دست بازی ندارد حداقل با روی گشاده با مردم برخورد کند افزود: علمای اخلاق، برای معنویت و انسانیت، رفتار انسان با همنوعش را میزان قرار داده اند و آنان که نسبت به همنوع خود بی تفاوت هستند و نعره ظالم و ناله مظلوم را یکسان می بینند مانند حیوان عمل می کنند و این از گناهان بسیار بزرگ است.

به گفته این استاد اخلاق انسان واقعی کسی است که از رنج دیگران رنجور و برای شادی همنوع خود خوشحال باشد و هر مسئولی در قبال مردم وظیفه دارد، انسانیت را به تمام معنا نشان دهد.

حجت الاسلام راشد یزدی با تإکید بر اینکه همه مسئولان در هر پست و مقامی که هستند، بدانند هر کس خدمتش به مردم بیشتر باشد، بزرگی‌اش بیشتر است، تصریح کرد: امام خمینی (ره) زمانی که یک خبرنگار خارجی از ایشان پرسید، چرا مردم شما را دوست دارند در جواب فرمودند" زیرا من خدمتگزار مردم هستم".

استاد و حوزه و دانشگاه با بیان این مطلب که خداوند مردم را دوست دارد و هر که به مردم نزدیک تر باشد قرب الهی او نیز بیشتر می شود تصریح کرد: برخورد با روی ‌گشاده و رفتار خوب با ارباب ‌رجوع موجب رحمت شده و خیر و برکت در خدمتگزاری به مردم است.