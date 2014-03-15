قرارگرفتن سوریه در خط مقدم مبارزه با تکفیریها عامل حمایت ایران است/اختلاف میان مسئولان آفتی برای نظام است

به گزارش خبرنگار مهر در کنگان، حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی ظهر شنبه در آئین افتتاح حوزه علمیه شهر کنگان اظهار داشت: حوزه های علمیه و مدارس دینی یکی از مراکز مهم ترویج معارف اهل بیت، مبانی قرآن و آموزه های دینی است.

وی با بیان اینکه بزرگان دینی ما نیز از این مراکز برخاستند، بیان داشت: فاصله زمانی زیادی بین ما با طلوع اسلام وجود دارد و اگر در آن زمان امکانات و تکنولوژی به این وسعت وجود داشت و معارف بی کم و کاست به نسل های امروزی منتقل می شد، امروز هیچ مشکلی وجود نداشت و خیلی از مسائل ما حل بود.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه 30 هزار حدیث و آموزه دینی در همین راستا منتشر شده است، افزود: علوم اسلامی سینه به سینه و با مشقت های فراوان به دست ما رسیده است و باید در این باره به خوبی و بدون نقص عمل کنیم.

جریان تکفیری امروز در حال ترویج و تبلیغ به طور گسترده است

وی اظهار داشت: اگر علمای دینی ما وجود نداشتند، امروز نمی توانستیم تناقض و تفاوت میان راه اشتباه و راه درست را به خوبی تشخیص دهیم.

محمدی گلپایگانی با بیان اینکه برای نخستین بار است که به شهر کنگان سفر می کند، عنوان کرد: به برکت قدوم مبارک مقام معظم رهبری در این شهرستان ولایت مدار امروز پروژه های دینی، مذهبی و فرهنگی این شهرستان متناسب با نیاز منطقه به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه افزود: اسلام در حال پیشروی است و دشمنی دشمنان ما نیز در این راستا به علت از هم پاشاندن کاخ های عنکبوتی آنان بی دلیل نیست همانگونه که وضعیت اوکراین بیانگر همین امر است.

هشدار جدی به علمای اهل سنت و شیعه در مورد جریان شیطانی تکفیری

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در خصوص جریان شیطانی تکفیری هشداری جدی به علمای اهل سنت و شیعه داد و افزود: جریان تکفیری امروز در حال ترویج و تبلیغ به طور گسترده است.

وی افزود: این جریان نه شیعه و نه مذهب اهل سنت را می شناسد و با فتوای برخی علمای خود فروخته وبا هدف ضربه به دین مبین اسلام وارد شده است.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری اشاره ای به نبش قبر حجر بن عدی توسط این گروه کرد گفت: این جریان اعلام کرده در صورتی که به نجف برسند با مزار حضرت علی (علیه السلام )نیز چنین خواهند کرد.

سوریه در خط مقدم مبارزه با جریان تکفیری است

وی اظهار داشت: راز حمایت ما از سوریه به دلیل قرار گرفتن این دولت در خط مقدم مبارزه با اینگونه جریان ها است .

وی افزود: امام در گذشته نیز خواب شیطانی این گونه گروه ها را با صدور فتواهای مختلف بر هم زد تا به اسلام کوچکترین ضربه ای وارد نشود.

وی ادامه داد: در زمان معظم له نیز این کشور مدارج ترقی را نه به صورت پلکانی و بلکه به صورت جهشی طی کرده است.

بوشهر در خط مقدم جنوب کشور محکم ایستاده است

محمدی گلپایگانی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در خط مقدم جنوب کشور استان بوشهر محکم و خط شکن چنان ایستاده است که هیچ کس جرات نظر داشتن به این خاک را ندارد و باید مسائل دینی و فرهنگی در این منطقه به طور خاص دیده شود.

وی اظهار داشت: طلبه ها و دانش آموختگان این مکان نیز باید در پر کردن خلاء ارزشهای اسلامی به خوبی عمل کرده و آموزه های اصیل دینی را به خوبی به آینده گان منتقل کنند.

اختلاف میان مسئولان آفتی خطرناک برای نظام است

وی افزود: البته نباید از اختلاف میان مسئولین که یکی از آفت های خطرناک برای نظام به شمار می رود، غافل ماند.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: مسئولین نیز نباید اجازه دهند که افراد چرب زبان که در لباس خیرخواهی وارد می شوند به میان آنان نفوذ کرده و باعث تفرقه شوند چون این معضل تنها امری است که به توسعه کشور ضربه می زند.

در پایان این مراسم نیز به طور همزمان و با ویدئو کنفرانس 4 پروژه حوزه علمیه کنگان با 3950 متر مربع زیربنا، کانون پرورش فکری نخل تقی و سیراف هر کدام با 920 مترمربع زیربنا و پل ولایت میان عسلویه و روستای بساتین به طول 500 متر از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری به شهرستان کنگان افتتاح و به بهره برداری رسیدند.