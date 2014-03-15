2400 فارغ التحصیل در سایت استان مجازی گلستان ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله عباسی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت: اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی جزء برنامه های دولت تدبیر و امید و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و البته استاندار گلستان نیز به طوری جدی این موضوع را در استان پیگیری می کند.

وی افزود: در حال حاضر در استان در زمینه ستادی تشکیل استان مجازی و توسعه اشتغال ستادی را ایجاد کرده ایم که موضوع اقتصاد دانش بنیان و حرفه ای محور را دنبال می کند.

عباسی بیان داشت: با توجه به فضای زیرساختی و فارغ التحصیلانی که به خصوص در رشته های برق و it در استان وجود دارد این موضوع در شورای برنامه ریزی استان مطرح گردید و مورد تایید قرار گرفت .

وی هدف از استان مجازی را برنامه ریزی برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی دانست و خاطرنشان کرد: هدف این طرح ایجاد اشتغال برای پنج هزار نفر از فارغ التحصیلان تا پایان برنامه پنجم توسعه است و البته به شرطی که مشاغل ایجاد شده دانش بنیان و حرفه ای محور باشد.

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: برنامه ریزی ما برای ایجاد شهرهای الکترونیک است که در حال حاضر بیش از 25 شهر در استان مد نظر قرار گرفته شده است و برنامه ریزی برای ارتباطات بیرونی شهروندان از دیگر اهداف این طرح است.

وی با بیان اینکه ستاد برنامه ریزی مشاغل ict زیر گروه کارگروه ستاد اشتغال و سرمایه گذاری است می تواند کارها را بهتر تسهیل کند و فارغ التحصیلان علاقمند می توانند با ثبت نام در سایت(v-golestan.ir) ثبت نام کرده و در این طرح کاروزی شرکت کنند.

عباسی اظهار داشت: افراد در این طرح طی یکسال آموزشهای لازم را خواهند دید و مققر گردیده است تا به کمک دولت این افراد در این زمان بیمه شده و همچنین دستمزد نیز برایشان در نظر گرفته شود که البته بخشی از این دستمزد را دولت و بخشی دیگر را کارفرما پرداخت می کند.

وی عنوان داشت: هنگامی که افراد مهارت های لازم را کسب کنند می توانند خودشان مستقل شوند و برای خود درآمد ایجاد کنند و البته در طول این یکساله فضای کار به گونه ای است که هرچه بیشتر کار کنند از سهم بیشتری از دستمزد برخوردار می شوند.

این مسئول با اشاره به اینکه برای این افراد گواهینامه بین المللی کار صادر می شود، تصریح کرد: در ارتباط با این افراد با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی هماهنگی هایی را انجام داده ای تا افراد بعد از پایان دوره کارورزی خود از کارت مهارت بین المللی برخوردار باشند و همچنین سوابق بیمه آنها به صورت بین المللی معادله شود.

اطلس مشاغل در طرح استان مجازی ایجاد می شود

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه در این طرح به دنبال ایجاد اطلس مشاغل برای کل کشور هستیم، اذعان داشت: شناسایی مشاغل جدید یکی از اهداف مهم این طرح است و با این کار در نظر داریم تا بتوانیم اطلسی را برای مشاغل جدید ایجاد کنیم و قبل از این کار مشاغل شناسایی شوند.

وی افزود: در این طرح به افراد آموزش های اولیه به صورت کاملا رایگان داده می شود تا بتوانند ارتقاء مهارت داشته باشند و بعد مشغول به کار شوند و یکی از پتانسیل های قوی در این استان فارغ التحصیلانی هستند که آمادگی کار را دارند ولی محیط برای آنها آماده نیست.

عباسی این طرح را یکی از پروژه های مهم دولت دانست و یادآور شد: این یکی از طرح های مهم دولتی است که پشتیبانی قوی دولتی پشت آن است و باید تلاش کنیم تا این طرح را به نتیجه برسانیم و البته نیاز به فرهنگ سازی است.