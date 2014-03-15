مركز اسناد و كتابخانه ملي با نيروي انتظامي يزد تفاهمنامه همكاري امضا كرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدير مركز اسناد و كتابخانه ملي استان يزد، ظهر شنبه در مراسم انعقاد اين تفاهمنامه در مورد اهداف و چشم‌ انداز انعقاد اين تفاهم ‌نامه اظهار داشت: به منظور هم ‌افزايي‌هاي علمي، پژوهشي و استفاده از توانمندي‌هاي علمي و پژوهشي نيروي انتظامي و مركز اسناد و كتابخانه ملي استان يزد از جمله تجهيز كتابخانه تخصصي پليس، كمك براي شكل‌گيري موزه اسناد پليس از اسناد نظميه، شهرباني، ژاندارمري و نيروي انتظامي، برگزاري همايش‌هاي يزدشناسي مشترك و ساير مواردي كه در تفاهم‌نامه آمده، اين تفاهم‌نامه بين دو مركز منعقد شده است.

محمدرضا ملك ثابت ادامه داد: يكي از دستاوردهاي مهم اين تفاهم‌نامه اين است كه از اين به بعد امكان استفاده از كتابخانه‌ها، تجهيزات مرتبط و منابع علمي موجود براي محققان طرفين فراهم شده است.

وي افزود: سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد مي‌تواند نيروي انتظامي استان را از دستاوردهاي برگزاري همايش‌هاي يزد شناسي مرتبط با اين حوزه و ساير فعاليت‌هاي مهم خويش بهره‌مند سازد و نيروي انتظامي نيز ضمن تامين امنيت كامل براي گنجينه اسناد ملي استان، از طريق پژوهشكده انتظامي استان به پژوهشگران كمك خواهد كرد.

فرمانده نيروي انتظامي استان يزد نيز در اين جلسه با بيان اينكه اكنون پيچيدگي موضوعات انتظامي و جرائم بايد در حوزه‌هاي علمي و پژوهشي ريشه‌يابي شود، از مهم‌ترين دلايل انعقاد اين تفاهم نامه را بررسي موضوع‌هاي جرم شناسي از طريق انعقاد تفاهم نامه با مركز اسناد و كتابخانه ملي استان به عنوان يك نهاد پژوهشي و علمي عنوان كرد و افزود: سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان مي‌تواند از طريق برگزاري همايش‌هاي علمي، مصاحبه با پيشكسوتان و افراد صاحب‌نظر و سوق دادن پژوهشگران به سمت مسائل اجتماعي و حل معضلات اخلاقي و امنيتي به نيروي انتظامي كمك كند.

سردار منوچهر امان‌اللهي با بيان اينكه مركز اسناد و كتابخانه ملي استان يزد از پتانسيل و امكانات بسيار خوبي برخوردار است، اظهار اميدواري كرد: با انعقاد اين تفاهم‌نامه، ضمن استفاده از گنجينه اسناد مرتبط با موضوع جرائم، بتوان با بهره‌گيري از نخبگان مرتبط با اين سازمان و برگزاري جلسات هم‌انديشي، آسيب‌ها، تهديدها و ناامني‌ها را در حوزه پليس بررسي كرد تا بتوان فضاي بهتري را براي مردم يزد در زمينه بالا بردن امنيت استان فراهم كرد.

در اين جلسه همچنين مقرر شد يكي از همايش‌ها يزد شناسي در سال 1393 به موضوع بررسي پيشينه و تاريخ امنيت و اقدامات انتظامي در استان يزد اختصاص يابد.

انتشار كتاب‌هايي از اسناد قديمي پليس و تدوين مصاحبه‌هاي بخش تاريخ شفاهي سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان از جمله مواردي است كه مقرر شد با مساعدت پژوهشكده نيروي انتظامي انجام شود.

حمايت مالي از طرح‌هاي پژوهشي، تسريع در ارائه خدمات انتظامي به كاركنان سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان، استقبال و حمايت از طرح‌هاي تحقيقاتي و فناوري مورد نياز ناجا، فراهم كردن زمينه مساعد براي دسترسي و بهره ‌برداري پژوهشگران اسنادي به منابع و اطلاعات فرماندهي انتظامي استان از جمله تعهدات نيروي انتظامي استان است.

فراهم كردن امكان بهره‌گيري از نتايج پايان نامه‌ها، ايجاد زمينه‌هاي اجراي موضوعات پژوهشي مورد نياز پليس، همكاري در راه‌اندازي موزه پليس استان و مشاركت در برگزاري نشست‌هاي پژوهشي و همايش‌هاي علمي مورد نياز نيروي انتظامي، اطلاع رساني فراخوان مقالات و فصلنامه دانش انتظامي از جمله تعهدات سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان است.