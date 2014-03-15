ظرفیت های مذهبی گردشگری البرز برای تقویت اعتقادات دینی دانش آموزان به کار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی همدانی سید محمد مهدی حسینی همدانی ظهر شنبه در نشست کمیته همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش استان البرز اظهار داشت: استان البرز از ظرفیتهای فراوانی در بخش گردشگری مذهبی برخوردار است که باید تلاش کنیم این بخش بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: وجود بقاع متبرکه و مناظر طبیعی بهترین ظرفیت برای اجرای طرحهای مذهبی و گردشگری دانش آموزی است و بر مسئولان و دست اندرکاران است که از این ظرفیت به صورت بهینه استفاده کنند.

حجت الاسلام حسینی همدانی تقویت روحیه معنوی نوجوانان و جوانان را مورد توجه قرار داد و افزود: حساسیت این دوره های سنی ایجاب می کند که از تمام ظرفیتها برای آگاهی بخشی و تقویت اعتقادات مذهبی این قشر استفاده کرد تا خدای نکرده دچار خسارن نشویم.

نماینده ولی فقیه در استان البرز یادآور شد: توجه به این موضوع مهم علاوه بر تقویت اعتقادات مذهبی در دانش آموزان زمینه آشنایی هرچه بیشتر آنان را با استان البرز و ظرفیتهای گردشگری مذهبی آن فراهم می کند.

وی از امامزاده سپهسالار و دیگر بقاع متبرکه استان به عنوان ظرفیتهای مهم برای برگزاری اردوهای یک روزه دانش آموزی نام برد و گفت: در استان البرز جاذبه های طبیعی بسیاری وجود دارد که از آنها می توان برای توسعه گردشگری و اجرای طرحهای مختلف فرهنگی و مذهبی استفاده کرد.

شان سوگواری ایام فاطمیه با تبلیغات موثر حفظ شود

حجت الاسلام حسینی همدانی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به تقاران ایام فاطمیه با تعطیلات عید نوروز خواستار حفظ حرمت این ایام شد و اظهار داشت: شان ایام سوگواری حضرت صدیقه کبری (س) باید در روزهای آغاز سال نو با تبلیغات تاثیرگذار حفظ شود.

وی گفت: استان البرز در مسیر عبور مسافران 11 استان کشور قرار دارد و همین امر لزوم تبلیغات ویژه در مبادی و ورودی های شهرهای استان را بیش از پیش می کند.

وی تاکید کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که شان و منزلت ایام فاطمیه در تعطیلات عید نوروز مانند برگزاری سوگواریها در سایر اوقات سال حفظ شود.