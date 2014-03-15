پیش بینی افزایش 15 درصدی مصرف فراورده های نفتی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر حسینعلی طالبی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: میزان مصرف سوخت بنزین در روزهای آتی در استان 2.5 میلیون لیتر لیتر است که پیش بینی می شود در ایام نوروز به 3 میلیون لیتر افزایش یابد

وی اظهار داشت: همچنین میزان مصرف نفت گاز در روزهای آتی در استان 2.3 میلیون لیتر است که پیش بینی می شود این میزان 15 درصد در ایام نوروز افزایش یابد.

طالبی با اشاره به بحران برف در غرب مازندران یادآور شد: در این ایام 5 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی به مناطق بحران زده ارسال و توزیع شده است.

طالبی یادآور شد: در بحران برف ، گاز 25 هزار خانوار مرکز استان، گاز صنایع و کارخانجات نیز قطع شده بود که یک میلیارد و 730 میلیون لیتر نفت سیاه برای نیروگاه نکاء با 150 نفتکش جاده پیما ارسال شد.

وی مصرف روزانه نیروگاه نکاء با 4 واحد فعال را 8 تا 9 میلیون لیتر اعلام کرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری درباره درجه بندی جایگاههای پمپ بنزین گفت: 65 درصد جایگاههای دارای درجه ممتاز هستند که توسط بخش های مختلف بازدید می شوند.

طالبی گفت: طرح درجه بندی جایگاههای سی ان جی نیز در دستور کار قرار می گیرد.

وی با اشاره به تشکیل 5 جلسه کمیته تخلفات گفت: تاکنون 20 کارت سوخت جمع آوری و مالکان آن بر اساس قیمت مرجع سوخت جریمه شدند.

طالبی تک نرخی شدن قیمت سوخت را یکی از راههای جلوگیری از تخلفات این بخش اعلام کرد.

وی ادامه داد: تاکنون یک میلیون و 100 هزار لیتر نفت سیاه عرضه شده در خارج از شبکه کشف و ضبط شد.

طالبی گفت: در این راستا پیمانکار به جای اینکه اقدام به ارسال سوخت به انبار نکاء داشته باشد با ساخت مهر جعلی اقدام به عرضه آن در خارج از شبکه کرده است.