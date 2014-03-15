کتابخانه های عمومی هفتگل توسعه می یابند

محسن بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده و با همکاری ادارات و نهادهای مختلف، توسعه کمی و کیفی کتابخانه های عمومی در شهرستان هفتگل در سال آینده با شتاب بیشتر انجام می شود.
وی با تاکید بر نقش بی بدیل کتاب و مطالعه در در افزایش سطح فرهنگ در جامعه افزود: رشد و تعالی فرهنگ در هر جامعه ای ارتباط مستقیم با سطح مطالعه داردو باید تلاش شود تا میل و رغبت مردم به ویژه جوانان و نوجوانان به کتاب و کتابخوانی هرچه بیشتر شود.
بیرانوند ادامه داد: در شهرستان هفتگل تنها یک کتابخانه عمومی وجود دارد و لازم است تا با راه اندازی کتابخانه های عمومی روستایی و مشارکتی به تعداد کتابخانه ها اضافه شود تا کتاب در دسترس علاقه مندان باشد.
وی همچنین بیان کرد: اداره آموزش و پرورش و دانشگاه پیام نور هفتگل باید با عضویت دانش آموزان و دانشجویان در کتابخانه سبب رونق هرچه بیشتر کتابخانه ها شوند.
اهواز - خبرگزاری مهر: فرماندار هفتکل گفت: تعداد کتابخانه های عمومی این شهرستان در برنامه ریزی های صور گرفته در آینده ای نزدیک توسعه می یابد.
محسن بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده و با همکاری ادارات و نهادهای مختلف، توسعه کمی و کیفی کتابخانه های عمومی در شهرستان هفتگل در سال آینده با شتاب بیشتر انجام می شود.
نظر شما