کتابخانه های عمومی هفتگل توسعه می یابند

محسن بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده و با همکاری ادارات و نهادهای مختلف، توسعه کمی و کیفی کتابخانه های عمومی در شهرستان هفتگل در سال آینده با شتاب بیشتر انجام می شود.



وی با تاکید بر نقش بی بدیل کتاب و مطالعه در در افزایش سطح فرهنگ در جامعه افزود: رشد و تعالی فرهنگ در هر جامعه ای ارتباط مستقیم با سطح مطالعه داردو باید تلاش شود تا میل و رغبت مردم به ویژه جوانان و نوجوانان به کتاب و کتابخوانی هرچه بیشتر شود.



بیرانوند ادامه داد: در شهرستان هفتگل تنها یک کتابخانه عمومی وجود دارد و لازم است تا با راه اندازی کتابخانه های عمومی روستایی و مشارکتی به تعداد کتابخانه ها اضافه شود تا کتاب در دسترس علاقه مندان باشد.



وی همچنین بیان کرد: اداره آموزش و پرورش و دانشگاه پیام نور هفتگل باید با عضویت دانش آموزان و دانشجویان در کتابخانه سبب رونق هرچه بیشتر کتابخانه ها شوند.

