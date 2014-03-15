توزیع بروشور و کتاب درباره نماز و حضرت فاطمه زهرا(س) در رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود حسینی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان رفسنجان اظهار داشت: دارالقرآن کشور برای فعالان قرآنی بویِِژه افرادی که حافظ کل قرآن کریم هستند تمهیداتی برای جذب انها در اماکن دولتی اتخاذ کرده و افرادی که واجد شرایط هستند می‌توانند با مراجعه به اداره تبلیغات اسلامی نسبت به اخذ مدرک تحصیلی قرآنی اقدام کرده و این مدرک ویژه امتیازی برای جذب آنها در موسسات دولتی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه نماز در راس مسائل معنوی قرار دارد و اهتمام به این واجب الهی باید نهادینه شود، تصریح کرد: در این راستا کتابهایی از تالیفات حجت الاسلام قرائتی در زمینه نماز و همچنین تعدادی بروشور در رابطه با حضرت فاطمه زهرا (س) به مسافران در مبادی ورودی شهرستان رفسنجان در ایام نوروز 93 توزیع می شود.

حجت الاسلام حسینی تمسک جستن به قرآن کریم را راه مقابله با تهاجم فرهنگی دانست و بیان داشت: اگر بخواهیم به مبارزه با تهاجم فرهنگی بپردازیم باید فرهنگ نماز اول وقت را ترویج داد زیرا باعث می شود انسان از ناملایمات به دور باشد و بسیاری از گناهان را مرتکب نشود.

38 گلزار شهدا در رفسنجان بازسازی شد

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران رفسنجان نیز در این جلسه از بازسازی 38 گلزار شهدا در شهرستان خبر داد و گفت: 82 گلزار شهدا در سطح شهرستان رفسنجان وجود دارد که از این تعداد 38 مورد بازسازی شده اند و هفت مورد نیز در دست بازسازی است.

علی رسولیان به وجود هزار و 465 نفر جانباز زیر 25 درصد در رفسنجان اشاره کرد و یادآور شد: مردم ولایتمدار رفسنجان 927 شهید تقدیم انقلاب و اسلام کردند و 788 نیز جانباز بالای 25 درصد شده اند.

وی تصریح کرد: اگر ایثارگری و جانفشانی و غیرتمندی رزمندگان نبود چه بسا امروز استقلال نداشتیم و باید گفت که اقتدار و امنیت کشورمان را مرهون خون شهدا هستیم.

رسولیان با اشاره به دیدار از اعضای هزار و 600 خانواده شهدا و ایثارگران رفسنجان در سال گذشته تصریح کرد: دغدغه بیشتر فرزندان شاهد و ایثارگر اشتغال است که طبق دستورالعمل دولت ارگانهای دولتی باید 25 درصد از استخدامهای خود را به گرفتن نیروهای فرزندان شاهد و ایثارگر اختصاص دهند.

شناسایی ظرفیتهای اشتغالزایی رفسنجان

سرپرست فرمانداری رفسنجان نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: برای انجام بهتر امور و توسعه اقتصادی شناسایی ظرفیتها و پتانسیلهای اشتغال جمع آوری این اطلاعات برای اقداماتی بهتر و جذب سرمایه گذاران نیاز است.

علی محمدی بهجت ادامه داد: برای جمع آوری اطلاعات شهرستان و تدوین آنها، سه ماه مهلت در نظرگرفته شده است که در رفسنجان در زمان پورمحمدی فرماندار سابق ظرفیتهای اشتغالزایی و پتانسیلهای موجود در شهرستان شناسایی شده است.

این مسئول با بیان این مطلب که بنای دولت بر این است که پروژه های بالای 75 درصد را با تزریق منابع مالی تکمیل کند، عنوان داشت: همانگونه که حماسه سیاسی را مردم در 24 خرداد و 22 بهمن با حضور خود و لبیک به ندای رهبری به منصه ظهور رساندند حماسه اقتصادی نیز در قالب برنامه ریزی بلند مدت در حال پایه ریزی است.

محمدی بهجت با تإکید بر اینکه برای رسیدن به استقلال اقتصادی باید از بحث هدف مندی یارانه ها و اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی به خوبی عبور کنیم تا دشمن را مایوس ببینیم، یادآور شد: در اجرای حماسه اقتصادی ما مکلفیم با همکاری سعی در هرچه بهتر اجرا شدن این امر مهم دخیل باشیم.