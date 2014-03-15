399 نفر در تصادفات جاده ای لرستان جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله حیدری ظهر شنبه در جلسه کاهش تصادفات جاده ای لرستان اظهار داشت: امسال 399 نفر بر اثر تصادفات جاده ای در سطح محورهای مواصلاتی لرستان جان خود را از دست داده اند.

وی با مقایسه این تعداد فوتی در تصادفات جاده ای لرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل عنوان کرد: این میزان نسبت به سال گذشته 9.5 درصد کاهش یافته است.

مدیر کل حمل و نقل پایانه های لرستان بیان داشت: تعداد فوتیهای تصادفات جاده ای لرستان طی سال گذشته 441 نفر بوده است.

حیدری همچنین به تعداد مجروحین تصادفات جاده ای استان اشاره کرد و گفت: طی امسال دو هزار و 306 نفر بر اثر تصادف در محورهای مواصلاتی لرستان مجروح شده اند.

وی یادآور شد: این تعداد در مدت مشابه سال قبل 14 درصد کاهش یافته است.

مدیر کل حمل و نقل پایانه های لرستان تعداد مجروحین تصادفات جاده ای لرستان را در سال گذشته دو هزار و 702 نفر عنوان کرد.

حیدری با اشاره به کل تصادفات رخ داده در سطح جاده ای لرستان طی امسال تصریح کرد: در این مدت هزار و 822 فقره تصادف در سطح جاده های لرستان رخ داده است.

وی با اشاره به کاهش 1.8 درصدی تعداد تصادفات رخ داده طی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: سال قبل ما شاهد وقوع هزار و 856 فقره تصادف در سطح جاده های استان بودیم.