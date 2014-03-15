19 دوربین نظارت جاده ای در سطح محورهای مواصلاتی لرستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله حیدری ظهر شنبه در جلسه کاهش تصادفات جاده ای لرستان اظهار داشت: در ایام نوروز سال آینده 19 دوربین نظارت جاده ای در سطح محورهای مواصلاتی لرستان فعال خواهند بود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی این اداره کل برای ایام نوروز سال 93 عنوان کرد: اعلام گزارش ها ترافیکی و حوادث جاده ای به پلیس راه، اداره کل راه و شهرسازی، دستگاههای امدادگر یکی از این اقدام پیش بینی شده است.

مدیر کل حمل و نقل پایانه های لرستان همچنین ارائه آمار تردد شبکه راههای استان به ارگان ها و مسئولین استان از طریق پیامک، گزارش ترافیکی و توصیه های ایمنی جاده ای از طریق ارتباط با شبکه های رادیویی استان، ثبت تخلف سرعت وسائط نقلیه عبوری توسط دوربین های کنترل سرعت در مسیر ترانزیتی شمال - حنوب، اعلام نقاط دارای پتانسیل بروز حادثه به پلیس برای استقرار گشت های پلیس و ... از دیگر اقدامات پیش بینی شده در ایام نوروز سال 93 است.

حیدری همچنین از جلوگیری از تردد محمولات ترافیک از 27 اسفند امسال تا 15 فروردین ماه سال 93 خبر داد و گفت: همچنین از ورود همه خودروهای ترانزیت حمل مواد سوختی به داخل استان جلوگیری به عمل خواهد آمد.

وی با اشاره به نظارت بر فعالیت استقرار 50 اکیب سبک و سنگین امداد فنی خودرو دارای محوز فعالیت گفت: همچنین تامین گشت های کنترل نامحسوس پلیس راه در ایام نوروز به تعداد 10 دستگاه از دیگر برنامه های این اداره کل در ایام نوروز است.