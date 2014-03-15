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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۵۲

مرادی خبر داد:

استقرار 16 پایگاه ثابت هلال احمر لرستان همزمان با ایام نوروز در سطح جاده ها

استقرار 16 پایگاه ثابت هلال احمر لرستان همزمان با ایام نوروز در سطح جاده ها

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان لرستان از استقرار 16 پایگاه ثابت این جمعیت همزمان با ایام نوروز در سطح جاده های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رضا مرادی ظهر شنبه در جلسه کاهش تصادفات جاده ای لرستان اظهار داشت: در ایام نوروز سال آینده 16 پایگاه ثابت هلال احمر لرستان برای خدمات رسانی به مسافران نوروزی در سطح محورهای مواصلاتی لرستان مستقر می شوند.

وی بیان داشت: این پایگاهها در گردنه های استان مانند رازان، زالیان، چالانچولان، چمن سلطان، اشترینان، تنگ فنی، گاماسیاب و ... مستقر می شوند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان لرستان همچنین از فعالیت هشت پایگاه موقت جمعیت هلال احمر لرستان برای پوشش امدادی در فواصل پایپاههای ثابت خبر داد و گفت: همچنین در پایگاههای جمعیت هلال احمر استان آمبولانس، خودروی نجات و امکانات اسکان اضطراری، چادر، پتو، وسایل گرمایشی و مواد غذایی نیز وجود خواهند داشت.

مرادی همچنین از فراهم بودن امکان استفاده از بالگرد جمعیت هلال احمر برای امداد رسانی حوادث جاده ای خبر داد و گفت: همچنین ارائه خدمات امدادی و حوادث رانندگی در محورهای فرعی و روستایی از دیگر برنامه های مدنظر در ایام نوروز سال 93 خواهد بود.
 

کد مطلب 2256929

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