65 تیم پلیس راهور لرستان در ایام نوروز در محورهای مواصلاتی لرستان مستقر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا حسینی ظهر شنبه در جلسه کاهش تصادفات جاده ای لرستان اظهار داشت: در ایام نوروز سال آینده 65 تیم گشت سوراه به صورت نامحسوس و محسوس در کل شبکه های راههی استان استان فعالیت خواهند داشت.

وی با اشاره به اعمال مدیریت صحنه تصادفات به منظور جلوگیری از بروز هر گونه تصادف ثانویه در کوتاه ترین زمان ممکن بیان داشت: کنترل مضاعف و برخورد قاطع با تخلفات سرعت و حرکات خطر ساز در شبکه راههای استان، ممنوعیت تردد اتوبوس های با پلاک دولتی برای حمل مسافر، اعمال نظارت مضاعف و کنترل مدت و ساعات کار مجاز رانندگان ناوگان مسافری از دیگر اقدامات در دستور کار پلیس راه برای ایام نوروز است.

رئیس پلیس راه استان لرستان اعمال ممنوعیت حمل مسافر توسط وانت بارها به خصوص در شبکه راههای اصلی، ممنوعیت حرکت موتورسواران در راههای اصلی و ممنوعیت تردد بدون کلاه در راههای فرعی، کنترل اتوبوسهای ورودی به استان به خصوص اتوبوس های راهیان نور در گردنه زالیان به منظور استراحت راننده و اطلاع از حضور پلیس در محورها، حضور ویژه در راههای فرعی و روستایی و محورهای دارای جاذبه های گردشگری را از دیگر برنامه های پلیس راه لرستان همزمان با ایام نوروز عنوان کرد.