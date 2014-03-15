لزوم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد فرهادی در جلسه تدوین سیاستهای اقتصاد مقاومتی مرتبط با منویات مقام معظم رهبری، افزود: اقتصاد مقاومتی باید متناسب با فرمایشات مقام معظم رهبری در تمام حوزه های جمعیت هلال احمر ورود پیدا کند.

اقتصاد مقاومتی خاص حوزه های اقتصادی جمعیت نیست

دبیر کل جمعیت هلال احمر نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتی در سر لوحه بر نامه های جمعیت، گفت: اقتصاد مقاومتی مختص حوزه های اقتصادی جمعیت نیست، بلکه تمام حوزه های هلال احمر باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

دکتر سید احمد موسوی افزود: باید در نظر داشت با مدیریت اثر بخش در جمعیت، از صرف هزینه های غیر ضروری جلوگیری خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: تلاش ما بر این است با تشکیل کارگروه های مستمر نسبت به آماده سازی الگوی متناسب با فرمایشات مقام معظم رهبری در همه حوزه های جمعیت وارد عمل شویم.

موسوی تصریح کرد: از ابتدای سال آینده قوانین و سیاست های متناسب بر اقتصاد مقاومتی به همه واحد ها ابلاغ می شود و نظارت لازم بر اجرای آن نیز صورت می گیرد.

همچنین در این جلسه برخی از اعضای شورای حوزه های مختلف جمعیت برنامه های پیشنهادی خود را جهت اجرای اقتصاد مقاومتی درجمعیت ارائه کردند و این پیشنهادات از سوی اعضای شرکت کگننده در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.