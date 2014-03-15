عمر دستگاه های دیالیز در کشور بالاتر از استانداردهای تعریف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود معینی ظهر شنبه در مراسم افتتاح همزمان 151 دستگاه دیالیز در 25 دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور افزود: استانداردهای تعریف شده برای دستگاه های دیالیز بین پنج تا هفت هزار ساعت است در حالی که هم اکنون در ایران دستگاه های دیالیزی وجود دارند که عمر آنان به بیش 20 تا 25 هزار ساعت می رسد.



وی بابیان این که در حال حاضر روزانه سه بیمار دیالیزی به تعداد بیماران افزوده می‌شود ادامه داد: در حال حاضر 75 هزار بیمار کلیوی در کشور وجود دارد که آمار بالایی است.



معینی افزود: بیمارانی که پیوند کلیه انجام می‌دهند و از چرخه دیالیز خارج می‌شوند با مشکلاتی دیگر دست و پنجه نرم می‎کنند و انجمن ناگزیر است حمایت‎های خود را نسبت به بیماران در تمامی جهات داشته باشد.



وی ادامه داد:در حال حاضر 159 شعبه در سراسر کشور آماده خدمت‎رسانی به مردم هستند،



قائم‌مقام انجمن بیماری‎های کلیوی با بیان اینکه ایران را از کشورهایی خواند که ریسک ابتلا به بیماری کلیوی در آن بالا است افزود: مهمترین علت ابتلای افراد به این بیماری دیابت و فشار خون بالا است.



معینی افزود: انجمن بیماری‎های کلیوی قدیمی‌ترین انجمن خیریه‎ای است که افتتاح شده است. در واقع این انجمن می‎تواند بازوی کمکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد که تاکنون نیز در این راستا موفق عمل کرده است.



وی با بیان اینکه توجه دولت تدبیر و امید به مشکلات بیماران کلیوی و خرید تجهیزات مورد نیاز به طور یقین آثار مفیدی دارد افزود: امیدواریم با تدابیری که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اندیشیده است، چرخه به روزرسانی دیالیز همواره ادامه پیدا کند.