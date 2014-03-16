به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه ها که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزیر نیروی کار سلطنت عمان در جریان سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به عمان امضا شد، زمینه همکاری برای دو کشور در زمینه بازار کار و توسعه مهارت را فراهم می سازد.

بر اساس تفام نامه، همکاری در زمینه کار و اشتغال دو کشور در زمینه تبادل مقررات، برنامه ها، تحقیقات، تجارب و اطلاعات پیرامون بازار کار و اشتغال، برگزاری دوره های آموزشی با هدف ارتقاء بهره وری نیروی کار، استفاده از توان یکدیگر در زمینه کار و اشتغال، تبادل اطلاعات و تجارب در زمینه بازرسی کار و نقش بازرسان کار در اجرای مقررات و حل و فصل اختلافات کارگری میان کارگر و کارفرما و سایر موارد مربوط که توسط کارشناسان دو طرف تعیین می شود، همکاری خواهند کرد.

همچنین در مورد آموزش های فنی و حرفه ای نیز دو کشور در زمینه تبادل مقررات، برنامه ها، تجارب و اطلاعات پیرامون آموزش فنی و حرفه ای، دیدارهای کارشناسان و اعضای هیئت های آموزشی و علمی به منظور آگاهی و استفاده از امکانات دو کشور در زمینه های آموزش فنی و حرفه ای، برگزاری کنفرانس ها و مسابقات مهارت مشترک و کارگاه ها و نمایشگاه ها برای کارآموزان و تهیه برنامه های مشترک آموزش برای آنها و سایر موضوعات مرتبط که به تانید کارشناسان دو کشور برسد، همکاری خواهند کرد.

همچنین بر اساس این تفاهم نامه، هیئت های آموزشی و علمی عمانی و مدیران و مربیان مراکز فنی و حرفه ای این کشور در جمهوری اسلامی ایران آموزش های مهارتی لازم را دریافت خوهند کرد.

با توجه به روابط رو به گسترش دو کشور و حضور روز افزون شرکت های ایرانی در بازار کار کشور عمان دو کشور نیاز به همکاری و هماهنگی بیشتری دارند. همچنین جمهوری اسلامی ایران در زمینه حرفه آموزی و افزایش مهارت نیروی کار تجربیات خوبی دارد که تبادل تجربه در این زمینه می تواند به ارتقای روابط دو کشور کمک کند.

ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با عبدالله ناصر البکری وزیر نیروی کار عمان ملاقات کرد. در این ملاقات ضمن بررسی امکان همکاری های دوجانبه مقرر شد تا هیئت های کارشناسی دو طرف بزودی تشکیل جلسه داده و مفاد تفاهمنامه های امضا شده را اجرایی کنند.

به دعوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران البکری در آینده نزدیک از کشورمان دیدار خواهد کرد.