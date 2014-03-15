44 تیم خودرویی راهنمایی رانندگی لرستان همزمان با ایام نوروز فعال می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حشمت الله اسکینی ظهر شنبه در جلسه کاهش تصادفات جاده ای لرستان اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ایام نوروز 44 تیم خودوریی راهنمایی و رانندگی لرستان فعال می شوند.

وی همچنین از فعالیت 30 تیم موتور سوار راهنمایی و رانندگی لرستان خبر داد و گفت: همچنین 220 پاس پیاده در نقاط پر تردد و پر تخلف شهر های استان مستقر می شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان با اشاره به حضور این نهاد در برنامه های فرهنگی و آموزشی با موضوع ترافیک و ایمنی تردد در صدا و سیما و برخورد قاطع با تخلفات حادثه ساز و ضبط گواهینامه رانندگان دارای حدنصاب نمره منفی را از دیگر برنامه های پیش بینی شده همزمان با این ایام عنوان کرد و گفت: همچنین رسیدگی سریع به تصادفات به منظور جلوگثیری از هر گونه انسداد ترافیکی و هدایت خودروهای متخلف به منتهی الیه خیابان نیز از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی استان صورت خواهد گرفت.