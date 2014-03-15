  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۱۶

سرهنگ اسکینی مطرح کرد:

44 تیم خودرویی راهنمایی رانندگی لرستان همزمان با ایام نوروز فعال می شوند

44 تیم خودرویی راهنمایی رانندگی لرستان همزمان با ایام نوروز فعال می شوند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان از فعال شدن 44 تیم خودرویی این نهاد در ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حشمت الله اسکینی ظهر شنبه در جلسه کاهش تصادفات جاده ای لرستان اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ایام نوروز 44 تیم خودوریی راهنمایی و رانندگی لرستان فعال می شوند.

وی همچنین از فعالیت 30 تیم موتور سوار راهنمایی و رانندگی لرستان خبر داد و گفت: همچنین 220 پاس پیاده در نقاط پر تردد و پر تخلف شهر های استان مستقر می شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان با اشاره به حضور این نهاد در برنامه های فرهنگی و آموزشی با موضوع ترافیک و ایمنی تردد در صدا و سیما و برخورد قاطع با تخلفات حادثه ساز و ضبط گواهینامه رانندگان دارای حدنصاب نمره منفی را از دیگر برنامه های پیش بینی شده همزمان با این ایام عنوان کرد و گفت: همچنین رسیدگی سریع به تصادفات به منظور جلوگثیری از هر گونه انسداد ترافیکی و هدایت خودروهای متخلف به منتهی الیه خیابان نیز از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی استان صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 2256939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها