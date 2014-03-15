انجمن بیماران کلیوی 168 شعبه در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش آرمان ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: طی ماه های اخیر دولت و مجلس توجه ویژه ای به بخش درمان داشته اند و امید می رود تا چند سال آینده تمام دو هزار دستگاه دیالیز مورد نیاز مراکز درمانی کشور تامین شود.

وی ادامه داد: ایران از کشورهایی است که ریسک ابتلا به بیماری های کلیوی در آن بالا است.

دبیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی کشور، با بیان اینکه مهمترین علت ابتلای افراد به این بیماری فشار خون بالا و دیابت است افزود: در حال حاضر یک میلیون نفر بیمار دیابتی و 15 میلیون نفر بیمار مبتلا به فشار خون در کشور شناسایی شده اند.

وی، بر لزوم آگاه سازی مبتلایان از تبعات این بیماری در صورت عدم توجه به آن تاکید کرد و گفت: باید خانواده ها در زمینه نحوه پیشگیری از ابتلا به بیماری دیابت و فشار خون آگاه باشند.

دبیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی کشور، مهمترین علت افزایش روز افزون تعداد بیماران کلیوی طی سالهای اخیر را عدم توجه به تبعات بیماری دیابت و فشار خون برشمرد و گفت: در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، طی سالهای آینده باید با انبوه بیماران دیالیزی مواجه شد.



آرمان ادامه داد: 30 درصد پیوند کلیه ای که در سال جاری اتفاق افتاده، از محل پیوند اعضای بیماران مرگز مغزی بوده است.

وی با بیان اینکه مهمترین دغدغه انجمن، بیماران و خانواده های آنان، رفع مشکلات مربوط به دیالیز است گفت: عمر دستگاه های دیالیز در کشور بالاتر از حد استانداردهای تعریف شده است.

دبیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی کشور، استانداردهای تعریف شده برای دستگاه های دیالیز را بین پنج تا هفت هزار ساعت عنوان کرد و گفت: هم اکنون در ایران دستگاه های دیالیزی وجود دارند که عمر آنان به بیش از 25 هزار ساعت می رسد.

آرمان افزود: کیفیت دیالیز با این دستگاه ها کاهش می یابد و مسوولان باید برای تامین و تزریق دستگاه های جدید دیالیز به مراکز درمانی توجه ویژه داشته باشند.