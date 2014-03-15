  1. استانها
  2. فارس
۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۲۶

تصادف سرویس مدرسه در شیراز پنج مصدوم بر جای گذاشت

تصادف سرویس مدرسه در شیراز پنج مصدوم بر جای گذاشت

شیراز - خبرگزاری مهر: تصادف پراید(سرویس مدرسه) با یک سواری تیبا در بلوار رحمت شیراز پنج مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115 شیراز در ساعت 14 و 52 دقیقه امروز بلافاصله نیروهای اورژانس 115به محل حادثه اعزام شدند.

این حادثه پنج مصدوم داشت که سه مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان منتقل شدند و دو مصدوم نیز به صورت سرپایی در محل مداوا شدند.

تصادف مرگبار تریلر با پژو

همچنین تصادف تریلر-پژو405 در محور شیراز-خان زنیان سه فوتی بر جای گذاشت. درپی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115 شیراز بلافاصله نیروهای اورژانس 115به محل حادثه منتقل شدند در این حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند.



 

کد مطلب 2256948

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها