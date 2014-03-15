تصادف سرویس مدرسه در شیراز پنج مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115 شیراز در ساعت 14 و 52 دقیقه امروز بلافاصله نیروهای اورژانس 115به محل حادثه اعزام شدند.

این حادثه پنج مصدوم داشت که سه مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان منتقل شدند و دو مصدوم نیز به صورت سرپایی در محل مداوا شدند.

تصادف مرگبار تریلر با پژو

همچنین تصادف تریلر-پژو405 در محور شیراز-خان زنیان سه فوتی بر جای گذاشت. درپی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115 شیراز بلافاصله نیروهای اورژانس 115به محل حادثه منتقل شدند در این حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند.







