دانشی که با آموزه های دینی مطابقت نداشته باشد استفاده نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام‌ علی خاتمی ظهر شنبه در مراسم یادواره شهدای عملیات خیبر با بیان این مطلب، افزود: زندگی با عزت در گرو ایثار و فداکاری است و شهدا این موضوع را به‌ درستی درک کرده و به آن عمل کردند.

وی ادامه داد: بارها از سوی مسئولان نظام اعلام شده است دکترین نظامی ایران تدافعی است و اقدامات انجام شده نیز در این راستا است و اعتقاد بر این است که باید در عرصه دفاعی قدری قوی بود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: با عزت زیستن هزینه دارد و ایران اسلامی برای این‌که کشوری آزاده باشد 300 هزار شهید را تقدیم اسلام کرد.

حجت الاسلام خاتمی، با بیان اینکه برای حفظ تمامیت ارضی با تمام جان دفاع خواهیم کرد، افزود: همانطور که در طول 8 سال دفاع مقدس رزمندگان اسلام با فداکاری و ایثار از کشور دفاع کردند ما نیز با الگو قرار دادن راه شهدا ادامه دهنده آرمانشان خواهیم بود.

وی، با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه(س)، گفت: با مطالعه و پژوهش از بخش‏های مختلف زوایای زندگی ایشان می‏ توانیم درس‏های انسان‎ساز بیاموزیم.