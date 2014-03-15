5 پایگاه سلامت نوروزی در لرستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی حسنوند ظهر شنبه در جلسه کاهش تصادفات جاده ای لرستان اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ایام نوروز پنج پایگاه سلامت در لرستان راه اندازی می شود.

وی بیان داشت: این پایگاههای سلامت در ایستگاه قطار بیشه، میدان آیت الله بروجردی شهر بروجرد، مقابل فرماندهی پلیس راه استان، ورودی آزاد راه خرم آباد - پل زال و در بخش درب گنبد راه اندازی می شوند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی لرستان با اشاره به فعالیت 18 پایگاه فوریتهای پزشکی شهری در استان تصریح کرد: همچنین در این ایام 34 پایگاه فوریتهای پزشکی جاده ای در استان فعال هستند.

حسنوند با اشاره به استقرار یک پایگاه اتوبوس آمبولانس دارای 10 تخت در مقابل فرماندهی پلیس راه استان گفت: همچنین تلاش برای نیل به زمان طلایی امداد رسانی یعنی در راههای اصلی 10 دقیقه و در رههای فرعی و روستایی حداکثر 15 دقیقه از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.