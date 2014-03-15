هشدار رئیس پلیس البرز در آستانه چهارشنبه سوری؛ سلامتی خود را فدای مواد محترقه نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد علی گودرزی اظهار داشت: هر ساله تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان در چهارشنبه پایانی سال به جهت عدم آگاهی از خطرات استفاده مواد محترقه دچار آسیب های جدی و جبران ناپذیری می شوند.



وی تصریح کرد: همین امر ضرورت نظارت هر چه بیشتر خانواده ها را در این ایام می طلبد.

رییس پلیس استان البرز با بیان اینکه برخی از حوادث چهارشنبه پایانی سال منجر به به قطع عضو ومعلولیت افراد می شود، گفت: لازم است که خانواده ها در کنار کنترل و نظارت بر رفتار فرزندان آنها را از خطرات مواد منفجره و آتش زا آگاه کنند.

وی خطاب به جوانان و نوجوانان نیز تأکید کرد: با فکر کردن به عواقب تلخ بازی با مواد محترقه ، آسایش و آرامش را از خود و خانواده ها و شهروندان سلب نکرده و شادی و سلامتی خود را فدای استفاده یا پرتاب مواد محترقه نکنند.

سردار گودرزی همچنین از آمادگی کامل نیروی انتظامی استان البرز برای شناسایی و دستگیری افرادی که در زمینه تهیه ، تولید و توزیع مواد محترقه فعالیت می کنند خبر داد و افزود: در صورت مشاهده موارد مشکوک در تهیه و توزیع مواد محترقه مراتب را به پلیس 110 اطلاع داده شود.











