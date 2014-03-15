500 پایگاه به پایگاه های بسیج استان گلستان اضافه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین بابایی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت: بسیج فقط در مساجد نیست و در بین همه اقشار وجود دارد و این امر باعث شده تا بسیج به سرعت در جامعه توسعه یابد.

وی با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی بیان داشت: اقتصاد مقاومتی یکی از مباحثی است که در بین حلقه های صالحین مطرح می شود و توانسته بسیار اثر گذار باشد چرا که اولویت کاری بسیج با تبیین و به کارگیری سیاست های مقام معظم رهبری است .

سردار بابایی با بیان اینکه دو گروه عمده در اقتصاد مقاومتی نقش دارند ، اظهار داشت: مسئولین به عنوان سیاست گذاران و تسهیل کنندگان امور و مردم در اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار هستند و بسیج با انگیزه ترین افرادی هستند که می توانند در این امر تاثیر گذار باشند چرا که اکثریت مردم ایران بسیجی هستند.

وی با عنوان اینکه بسیج در بیشتر حوزه های اقتصاد مقاومتی ورود پیدا کرده است، تصریح کرد: بسیج توانسته به خوبی در عرصه اقتصاد مقاومتی با ایجاد تولیدات ورود پیدا کند و برای گسترش فرهنگ کار تلاش می کند.

فرمانده سپاه نینوا استان افزود: در حال حاضر بسیج توانسته در عرصه مواد غذایی وارد شده و مردم را با این موضوع آشنا کند و در ارتباط با تولیداتی همچون طیور و مکیان، ماهی، قارچ، زنبور عسل، کود اورگانیک، دام سبک ، صنایع بسته بندی مواد غذایی و داروهای گیاهی به پیشرفت های خوبی دست پیدا کند.

وی ادامه داد : امروز تولیدات مواد غذایی سالم و با استفاده از امکانات بسیار ساده توسط مردم تولید می شود و مردم کشور می توانند بدون اتکا بر انرژی در حوزه تولیدات پیشرفت کنند و این یکی از موضوعات مهم در استان است که پیگیری می شود و قطعا با ابلاغ سیاست های مسئولین این کارها در سال آینده با قوت بیشتری پیگیری می شود.

سردار بابایی با بیان اینکه آسیب های و معایبی که در سبک زندگی فعلی ایرانیان وجود دارد، اظهار دشت: موضوع سبک زندگی اسلامی بسیار گسترده است که موضوع اقتصاد مقاومتی نیز ارتباط مستقیمی با زندگی ایرانی و اسلامی دارد .

وی افزود: در حال حاضر نزدیک به 50 سال است که در کشور مردم بر اساس سیاست های آمریکا زندگی می کنند و از اصالت دینی و بومی خود فاصله گرفته اند و شاهدیم که سبک زندگی غربی در فرهنگ و آداب و رسوم ما رسوخ کرده است.