درب بازار قيصريه از قديمي ترين بازارهاي ايران مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری لارستان ضمن اعلام این خبر گفت: اين بازار ، داراي درب هاي بسار زيبا با نقوش برجسته و داراي چهار درب اصلي در ضلع شمالي و جنوبي و شرقي و غربي بازار است و قدمت اين درب به 800 سال مي رسد و از چوب درخت سدر (كنار) تهيه شده و عرض اين درب 215سانتي متر و ارتفاع هر درب 260 سانتي متر است که چهارچوب این درب در حال حاضر با چوب چنار مرمت شده است.

سیما علویه قدمت اين بنا را پيش از اسلام اعلام کرد و افزود: يكي از بناهاي عظيم و باشكوه لار بازار قيصريه مي باشد که در ضلع شمالي ميدان اصلي شهر قرار دارد و بنيان و اساس آن بسيار محكم نهاده شده و با زلزله هاي پي در پي كه درلارستان بوقوع پيوسته كوچكترين خللي به اركان آن وارد نشده است .

علویه ادامه داد: بازار از سه قسمت تشكيل شده، بخش اول شامل يك فضاي مركزي هشت ضلعي گنبدي شكل بوده و ارتفاعش به 18 متر مي رسد و بوسيله چهار ستون قوي حمل مي شود و دراطراف فضاي مركزي ، چهار راهرو خارجي وجود دارد كه به طرف چهار بازار فرعي رفته و آنها را صليب وار به هم وصل مي کند، مابين ديوارهاي اطراف مغازه ها و در هر دو طرف راهروها ، قوس هايي است كه ما بين گنبد هاي كوچك قرار گرفته كه در نوك آنها روزنه اي جهت تابش نور تعبيه شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لارستان اظهار کرد: ساختمان بازار لار بايد بعد از فتح لار بوسيله شاه عباس صفوي تعمير شده باشد و بر اساس كتيبه نوشته روي گنبد مركزي ساختمان آن در سال 1014ه ق پايان يافته است.

وی با بیان اینکه اين بناي عظيم با توجه به قدمت و استقامت زياد قابليت ثبت در آثار جهاني را دارد، افزود: در دوران زنديه، كريم خان در سفرش به اين منطقه به حدي تحت تاثير اين معماري قرار گرفته بود كه بازار وكيل در شيراز را بر اساس الگوي بازار قيصريه ساخت، اما تفاوت بازار قيصريه با بازار وكيل در اين است كه در ساختمان بازار وكيل آجر بكار رفته در صورتي كه بازار قيصريه در لار به طور كامل از سنگ ساخته شده است .

میهمانان نوروزی نی ریزآثار تاریخی را در هفت سین ببینند

دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر نی ریز با اعلام این خبر گفت: شهرستان نی ریز به عنوان دومین شهرستان پهناور فارس از سمت شرق استان، هر ساله پذیرای جمع کثیری از میهمانان نوروزی است و از آن جا که این شهرستان ورودی استان های یزد، سیستان و بلوچستان، مشهد و کرمان به استان فارس است.

حمیدرضا هادی از اجرای برنامه های مختلف فرهنگی با همکاری اعضاء این ستاد خبر داد و افزود: یکی از آداب و رسوم ایرانیان در نوروز چیدن سفره هفت سین می باشد که با توجه به نبوغ ایرانیان تنوع این سفره در آئین و سنن ما زیاد است در این راستا میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نی ریز در ورودی شهر اقدام به برپایی سفره هفت سین با آثار تاریخی می کند تا میهمانان و مسافرین نوروزی بتوانند آثار تاریخی را در این سفره هفت سین ببینند.

هادی برپائی غرفه های صنایع دستی و محصولات مورد نیاز مسافران در ورودی شهر را از دیگر برنامه های این ستاد اعلام کرد و ادامه داد: به منظور نهادینه سازی رسالت فرهنگی و آشنائی نسل کودک و نوجوان با تاریخ و فرهنگ نی ریز تلاش می کنیم تا با برپائی غرفه کودک در ورودی شهر جهت میهمانان نوروزی، نسل جدید را با برنامه های فرهنگی که حفاظت و صیانت از آثار تاریخی، آشنایی با صنایع دستی و نقاط گردشگری استان و شهرستان است آشنا کرده و این فرهنگ را نهادینه کنیم.