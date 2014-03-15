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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۳۹

با حضور مسئولان/

رئیس جدید دانشگاه پیام نور جم معارفه شد

رئیس جدید دانشگاه پیام نور جم معارفه شد

جم - خبرگزاری مهر: رئیس جدید دانشگاه پیام نور جم در محل این دانشگاه با حضور مسئولین معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر بعدازظهر شنبه در آئین معارفه رئیس جدید دانشگاه پیام نور جم اظهار داشت: یکی از ارکان توسعه علمی هر کشوری، آموزش است چرا که باعث زمینه ساز خلاقیت های انسانی می شود و دانشگاه پیام نور در این راستا توانسته روش های نوین اموزشی مانند آموزش باز، آموزش از راه دور، کتاب محور، فراگیر، دانشجو محور، نیمه حضوری و آموزش به صورت مجازی ایجاد کند.

اسحاق جلالیان گفت:۱۲ مرکز و واحد دانشگاهی پیام نور در استان بوشهر وجود دارد که با دارا بودن بیش از ۲۱ هزار دانشجو سهم به سزایی را در ارتقاء سطح علمی و فرهنگی استان به خود اختصاص داده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر ابراز امیدواری کرد: گسترش تحصیلات تکمیلی در رشته های گوناگون با توجه به تقاضای گسترده و روز افزونی که در استان نسبت به تحصیلات تکمیلی وجود دارد یکی از برنامه‌های ماست.

وی بیان داشت: ابر دانشگاه پیام نور بزرگترین مرکز آموزش عالی دولتی کشور است که رتبه ها و رکودهایی را دانشگاه پیام نور توانسته در کشور و دنیا ثبت کند که در نوع خودش بی نظیر بوده است.37درصد تعداد کل دانشجویان کل کشور در دانشجویان در پیام نور و بیش از 40درصد قبولی دانشجویان در دانشگاه های دولتی هم دانشگاه پیام نور به خود اختصاص داده است.

جلالیان تصریح کرد: امتحاناتی که در دانشگاه پیام نور برگزار و اجرا می شود یکی از بهترین میزان های سنجش در زمینه بار علمی دانشجویان است چرا که دانشجو فقط با اتکا بر معلومات خود در جلسه امتحان حاضر میشود و تمام کتاب را امتحان می دهد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان در پایان از زحمات احمد اعتماد رئیس قبلی این دانشگاه پیام نور جم تقدیر کرد و مجید گرگی زاده به عنوان رئیس جدید معرفی کرد.

رئیس شورای شهر جم در ابتدای این مراسم ضمن خیر مقدم و تسلیت ایام فاطمیه، از زحمات شش ساله احمد اعتماد در این دانشگاه تشکر کرد و خاطرنشان کرد که جای بسی خوشحالی است که امروز میزبان سه دانشگاه (دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده دولتی فنی و مهندسی جم) در شهرستان جم هستیم.

پریشان اظهار داشت: دانشگاه پیام نور جم مشکلات زیادی دارد که امیدواریم با درایت و توجه ویژه ی دکتر جلالیان به این مرکز تمامی مشکلات حل شود

لازم به ذکر است که مجید گرگی زاده دارای مدرک  فوق لیسانس حسابداری است و حدود پنج سال که به صورت حق التدرس در دانشگاه پیام نور بوشهر مشغول به تدریس بوده که یک سال پیش عضو هیئت علمی این دانشگاه شده است.

کد مطلب 2256955

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