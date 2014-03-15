بهره گيري از سيستم مانيتورينگ رده هاي کنترل سرعت در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان در این رابطه گفت: با توجه به اينکه سرعت در ايجاد سوانح و نيز شدت وقوع تصادفات نقش مستقيم و انکارناپذيري دارد کنترل و مديريت آن در عرصه ترافيک از مهم ترين اقدامات در بهبود و ارتقا ايمني ترافيک محسوب مي شود.

وی بیان کرد: در این راستا پليس راهنمايي و رانندگي درون و برون شهري فرماندهي انتظامي استان فارس با بهره گيري از 46 دستگاه دوربين سرعت سنج ثابت (سيستم مانيتورينگ) و نيز تعدادي دستگاه دوربين سرعت سنج دستي مبادرت به کنترل سرعت در سطح محورهاي مواصلاتي استان و اعمال قانون رانندگان متخلف مي کند.

فرمانده انتظامی استان فارس اظهار داشت: برابر قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم، رانندگاني که مرتکب دو تخلف سرعت غيرمجاز مي شوند ضمن دريافت نمره منفي و درج در سوابق گواهينامه آنان به توقيف خودرو نيز منتهي مي شود.

سردار سجادیان افزود: در اين راستا پليس راهور فرماندهي انتظامي استان فارس در تمامي ايام سال مدت زمان اجراي طرح نوروز 93 به لحاظ شرايط خاصي که بر ترافيک تحميل مي شود (افزايش سفرها و حجم ترافيک) با قاطعيت هر چه تمام تر بدون هيچگونه اغماض با تخلفات ترافيکي بويژه سرعت غيرمجاز در چهارچوب قانون برخورد خواهد كرد.

آسيبهاي فضاي مجازي بسيار جدي است

رييس پليس "فتا" استان فارس با اشاره به اينكه آسيبهاي فضاي مجازي بسيار جدي است، گفت: امروزه اين آسيبها در دنياي واقعي خود را نشان مي دهند.

سرهنگ سيد موسي حسيني افزود: افزايش جرايم فضاي مجازي در سال هاي اخير اين پيام را به ما مي دهد كه در اين عرصه بايد تدابير اساسي و فني انجام گيرد.

وي با بيان اينكه در فضاي مجازي موضوع جنگ نرم بسيار حائز اهميت است، ادامه داد: نوك پيكان جنگ نرم فضاي مجازي است و دشمن از اين طريق وارد عمل شده و افكار جوانان ما را نشانه گرفته است.

سرهنگ حسيني افزود: وقتي يك كليپ در يك سايت اينترنتي سه هزار و 500 بار دانلود مي شود ضرورت حساسيت در اين حوزه بيشتر نمايان مي شود.

رييس پليس فتا فارس ضمن قدرداني از همكاري ساير ارگان ها به خصوص بسيج در حوزه فضاي مجازي تصريح كرد: در پرونده هاي قضايي كه در اين پليس در دست بررسي است اكثر افراد از اعمال مجرمانه خود اطلاع نداشته و اين امر موضوع اطلاع رساني به شهروندان را ضروري مي سازد .

وي با بيان اينكه پليس فتا استان فارس در سال جاري بيش از 200 مورد كارگاه آموزشي در خصوص آگاه سازي فضاي مجازي برگزار كرده، گفت: در فضاي مجازي والدين نيز مسئوليت دارند و بايد پليس فتا را در اين خصوص ياري كنند.

وي ادامه داد: از همه دستگاه هاي فرهنگي جامعه انتظار مي رود با حساسيت خاصي در اين موضوع وارد شده تا از بروز آسيب هاي فضاي مجازي در جامعه جلوگيري كنيم.

كشف 459 رأس احشام قاچاق در آباده

ماموران انتظامي شهرستان "آباده" استان فارس با توقيف سه دستگاه كاميون 459 رأس احشام قاچاق كشف كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان آباده با اعلام اين خبر گفت: ماموران مطلع شدند سه دستگاه کامیون تریلر حامل احشام قاچاق در مسیر اصفهان به سمت شیراز در حال حرکت است.

سرهنگ غلامرضا هاشمي افزود: بلافاصله ماموران مبارزه با کالای قاچاق اين فرماندهي به محل مورد نظر عزيمت و با همكاري ماموران پليس راه سه دستگاه کامیون را مشاهده و بلافاصله متوقف كردند.

وي ادامه داد: در بازرسي هاي صورت گرفته از اين خودروها تعداد459 رأس احشام قاچاق كشف و در اين رابطه سه نفر دستگير شدند.