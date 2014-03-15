روایت مظلومیت حضرت زهرا(س) در کوچه های مدینه در ورامین بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز همزمان با شهادت حضرت زهرا(س) و با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، علی حیدریان شهردار، دانیله بانیولی سرمربی متین ورامین، جمعی از مسئولان و روسای ادارات و مردم متدین و انقلابی، نمایشگاه کوچه های بنی هاشم در ورامین افتتاح شد.

در آیین افتتاح این نمایشگاه، علی عباسی در سخنانی با اشاره به روند ساخت کوچه های بنی هاشم در ورامین اظهار داشت: نمایشگاه کوچه های بنی هاشم با مساعدت شهردار و حمایت مسئولین شهرستان بویژه آیت الله محمودی آماده و در معرض دید عموم قرار گرفت.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری ورامین افزود: برای ایجاد این نمایشگاه بیش از 200 نفر مشغول فعالیت شبانه روزی شدند و مبلغی بالغ بر 30 میلیون تومان برای افتتاح این نمایشگاه از سوی شهرداری هزینه شد.

وی ادامه داد: حضرت زهرا(س) را می توان الگوی کامل یک زن مسلمان دانست که در هر زمان و مکانی حاضر نشد اصول و ارزش های اسلامی را فراموش کند و همین علت باعث جاودانگی این شخصیت برجسته تاریخ اسلام شد و امروز تمام زنان مومنه و با فضیلت باید با اقتدا به این بانوی با کرامت همواره در حفظ حجاب و ارزش های اسلامی خود کوشا باشند.

عباسی اضافه کرد: بازسازی صحنه ای از غدیر، باغ فدک، سقیفه، مسجد النبی(ص)، باب الالباب، کوچه بنی هاشم، محل سیلی خوردن خانم زهرا(س)، منزل امیرالمومنین(ع)، بیت الزهرا(س)، حجره میثم تمار، منزل سلمان فارسی، بقیع، بیت الاحزان و … در این پروژه بازسازی شد.

وی گفت: همچنین قسمتی برای پاسخگویی به شبهات در این پروژه تعبیه شده که روحانیون و متخصصان در این محل ساکن و به شبهات پاسخ خواهند گفت.

این مسئول یادآور شد: نمایشگاه مذکور به مدت 20 روز باز بوده و آماده بازدید علاقمندان است، ساعات کار نمایشگاه از 8 الی 12 و 14 الی 18 برای خانواده‌ها و از 18 الی 23 برای هیئات مذهبی با هماهنگی قبلی می‌باشد.

در ادامه این مراسم آیت الله سید مرتضی محمودی اظهار داشت: زنان جامعه ما اگر می‌خواهند به کمال واقعی برسند باید به دو الگوی مهم زندگی حضرت فاطمه (س) توجه کنند یکی اینکه همواره با عفت و پاکدامنی بنیان خانواده را مستحکمتر و دیگر اینکه با مهرورزی در کانون خانواده جامعه را از بسیاری از آلودگی‌ها پاک کنند.

آیت الله محمودی با اشاره به اینکه زندگی حضرت زهرا (س) چند ویژگی بارز دارد که باید جزء الگوهای شیعیان باشد، اظهار کرد: ویژگی اول زندگی حضرت این است که به کیان خانواده اهمیت فوق‌العاده‌ای می‌دادند و مقید بودند که هیچ‌گاه نباید به ستون‌های خانواده صدمه‌ای وارد شود و جایگاه حضرت فاطمه (س) به عنوان همسر، مادر و دختر کاملا مشهود است.

وی اضافه کرد: یکی از مباحث دیگری که می‌تواند برای جامعه ما الگو باشد بحث‌ عفاف و حجاب حضرت است چراکه ایشان برغم اینکه همواره در میدان‌های سیاسی و اجتماعی حضور فعال داشتند، ولی عفت و پاکدامنی خود را حفظ می‌کردند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین گفت: ظلم‌هایی که در صدر اسلام به خاندان پیامبر (ص) روا داشته شد بر کسی پوشیده نیست، این ظلم‌ها همچنان توسط وهابیت ملعون ادامه دارد اما بدانید حق ماندنی است و ظلم رفتنی و هرکس نتیجه عمل خود را خواهد دید.

وی تأکید کرد: این فرقه که خط و مسیر اصلی آن از اسلام اصیل و مکتب اهل سنت تفاوت اساسی داشته و در حقیقت حتی معاند خود اهل سنت نیز هستند در تلاش هستند تا آنجایی که ممکن است نسبت به اصول و آرمان⁯ها و معارف حیاتبخش شیعه هجمه کنند که در این مسیر ترفندها و حیله⁯های مختلفی را دستاویز خویش قرار می⁯دهند.