ناصر رئیسی فرد امروز در گفتگو با مهر با رد تعطیلی جایگاه‌های سوخت کشور در روزهای پایانی سال و ایام نوروز به دلیل مشکلات اقتصادی، گفت: با وجود مشکلات اقتصادی اما جایگاه های سوخت کشور کماکان به عرضه سوخت به مردم در ایام نوروز اقدام خواهند کرد.



رئیس کانون کارفرمایی جایگاهداران سوخت سراسر کشور با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی انتقادهایی نسبت به مصوبه شورای عالی اقتصاد برای تعیین کارمزد فروش فرآورده‌های نفتی در سال 93 وجود دارد، تصریح کرد: با این وجود شرکت ملی پالایش و پخش نفتی اقداماتی را به منظور کاهش مشکلات اقتصادی جایگاه ها در دستور کار قرار داده است.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون جایگاه‌های سوخت برای عرضه بنزین و گازوئیل برای روزهای پایانی سال و ایام نوروز در آماده باش هستندف بیان کرد: مشکلی برای عضره پایدار و مطمئن سوخت به مردم وجود ندارد.



وی همچنین از آمادگی جایگاه داران برای عضره بنزین تک نرخی از سال آینده در صورت موافقت دولت خبر داد و افزود: عرضه بنزین و سوخت تک نرخی فساد و برخی از ناهنجاری‌ها در حاشیه جایگاه‌های سوخت را به حداقل کاهش می دهد.



رئیسی فرد با بیان اینکه سال اینده در صورت اجرای نظام حق العمل کاری مشکلات اقتصادی جایگاه های بنزین کاهش می یابد، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود مصوبه فروش حق العملی فرآورده های نفتی در سال 93 تصویب و اجرایی شود.



رئیس کانون کارفرمایی جایگاهداران سوخت سراسر کشور همچنین از افزایش فروش بنزین آزاد در روزهای پایانی سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: با افزایش سفرها و رفت و آمدهای پایانی سال میزان فروش بنزین آزاد با قیمت 700 تومانی هم در جایگاه‌ها افزایش یافته است.