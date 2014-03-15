جوان ورامینی به شش نفر زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل محمدزاده جوان ورامینی و از پرسنل اداره ورزش و جوانان که چند روز پیش دچار مرگ مغری شده بود با موافقت خانواده اش، به شش نفر زندگی دوباره بخشید.

محمدزاده حدود 15 روز پیش در سالن شهید قبادی ورامین بر اثر حادثه دچار مرگ مغزی شد و پس از انتقال به بیمارستان لقمان مورد معالجه قرار گرفت اما پزشکان پس از تلاش های مستمر نتوانستند وضعیت ابوالفضل را بهبود ببخشند به همین خاطر خانواده وی رضایت دادند تا اعضای بدن ابوالفضل اهدا شود.

دو کلیه، کبد، ریه، طحال و قلب این خدمتگزار ورزش شهرستان ورامین که مدت‌ها به عنوان پرسنل اداره ورزش و جوانان در شهرستان خدمت می‌کرد، به بیماران نیازمند اهدا کرد.

یکی از پرسنل اداره ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: ابوالفضل از جمله جوانان با ایمان و مخلصی بود که همواره سعی در خدمت به مردم را داشت.



وی افزود: ابوالفضل نه تنها در دوران حیات خود نشان داد که یک مسلمان حقیقی است بلکه با دریافت کارت اهدای عضو و اهدای اعضای خود پس از فوت به شش بیمار نیازمند نشان داد که پیروی از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت مبنی بر یاری رساندن به نیازمندان سرلوحه زندگی این جوان ورامینی است.