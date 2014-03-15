صعود آکادمی قهرمانان تکواندو اسلامشهر به لیگ برتر

ناصر برجی در گفتگو با خبرنگار مهر از شکست تیم مقاومت خوزستان با نتیجه 5 بر 3 خبر داد و اظهار داشت: توانستیم تیم مقاومت خوزستان را با نتیجه 5 بر 3 شکست دهیم و در جدول نهایی رده بندی به عنوان تیم دوم به لیگ برتر صعود کنیم.

وی افزود: با مشکلات فراوان مالی ولی با الطاف الهی و تعصب و غیرت بازیکنان تیم آکادمی قهرمانان الغدیر تکواندو اسلامشهر این اتفاق ممکن شد و برای اولین بار از شهرستان اسلامشهر یک تیم در لیگ برتر تکواندو حضور پیدا می کند.

مربی اسبق تیم ملی نوجوانان تکواندو، خواستار حمایت مسئولان اسلامشهر شد و اظهار داشت: فرماندار اسلامشهر قول داده اند که در صورت صعود به لیگ برتر در جذب اسپانسر مالی کمک کنند، امید می رود مابقی مسئولان و مدیران شهری نیز به این تیم و جوانان اسلامشهری یاری برسانند تا در لیگ برتر زنگ تفریح تیم های دیگر نباشیم.

برجی سطح مسابقات لیگ برتر تکواندو را بسیار بالا دانست و خاطرنشان کرد: تیم ها برای حضور در لیگ برتر با هزینه های چند صد میلیونی نسبت به جذب بازیکنان ملی پوش اقدام می کنند و در همین چند روز گذشته به برخی از بازیکنان تیم آکادمی پیشنهادهای خوبی ارائه داده اند ولی تکواندوکاران تیم آکادمی قهرمانان تکواندو اسلامشهر ترجیح می دهند به نام شهر اسلامشهر به میدان رقابت بروند.

گفتنی است، اسلامشهر با بیش از سه هزار تکواندوکار یکی از قطب های تکواندو ایران به شمار می رود که تکواندوکاران این شهر همیشه در رده های مختلف سنی در تیم ملی حضور چشمگیری داشته اند.

به نظر می رسد حمایت مسئولان از ورزش تکواندو و توجه ویژه به حضور تیم آکادمی قهرمانان تکواندو اسلامشهر در لیگ برتر می تواند در رشد و شکوفایی بیشتر این رشته ورزشی موثر باشد.