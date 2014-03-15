لبنان بدون مقاومت در معادلات منطقه ای و بین المللی جایی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الشرق الاوسط، هاشم صفی الدین تاکید کرد: بند مقاومت ضد اشغالگران در طی بیست سال گذشته در همه مجالس وزراتی موجود بوده است.

رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان بیان کرد: لبنان کشور عجایب و شگفتی هاست و از جمله شگفتی ها این است؛ گروهی که همه گزینه ها و محاسباتش در لبنان و منطقه با شکست روبرو شده است و کاملا ضعیف است قصد دیکته برنامه های خود را دارد در حالی که گروهی که دستاوردهای مستمری داشته است از آن می خواهند که تواضع به خرج دهد و موضوع را فیصله دهد. موضوع تواضع نیست بلکه بحث سرنوشت کشور است.

صفی الدین افزود: برخی سیاستمداران نمی فهمند که لبنان بدون مقاومت مفهوم ندارد. لبنان بدون مقاومت ارزش وجودی ندارد و در نقشه منطقه ای و معادلات جهانی جایی نخواهد داشت.

وی هدف از توطئه ها علیه مقاومت را ناگهانی ندانست بلکه آن را به دلیل دستاوردهای سالیان گذشته دانست.