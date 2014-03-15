تاکید شهردار مشهد بر سرعت بخشی به پروژه قطار شهری/ 38 ماه دیگر خط 2 تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل میرزائی عصر شنبه در نشست خبری مدیر عامل قطار شهری و شرکت بهره برداری قطار شهری اظهار کرد: افزایش بهای خدمات قطار شهری موضوع داغی است که تابع تصمیم گیری شورای شهر است و البته با توجه به هدفمندی یارنه ها بها تغییر خواهد داشت.

وی با اشاره به تاخیرات ایجاد شده در پروژه خط دو قطار شهری عنوان کرد: البته با برنامه ریزی های انجام شده و تاکید شهردار مشهد بر سرعت بخشی به این پروژه تا 38 ماه آینده خط 2 تکمیل و به بهره برداری می رسد و قطار ها نیز باید در این موعد آماده باشد.

میرزایی عنوان کرد: اجرای هدفمندی یارانه‌ها شوک بزرگی به بازار وارد کرد و تحریم‌ها نیزباعث شد تا نتوانیم با مبانی اولیه قرار داد کار را به اتمام برسانیم.

تغییرات مبانی قرارداد خط2 به زودی ابلاغ می‌شود

وی افزود: شورای عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی راهبردی رئیس جمهور که رسیدگی به خط دو قطار شهری مشهد را مورد بررسی قرار داده با تغییر مبانی قرار داد خط دو موافقت کرده و به زودی جزئیات آن ابلاغ می‌شود.

میرزایی از خریداری 5 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت خبر داد و گفت: بانک مشارکت کننده مشخص شده و منتظر دریافت آخرین ابلاغیه هستیم.

وی در ادامه توضیح داد: عرضه اورق مشارکت مستقیم نخواهد بود و کل اوراق از سوی خریدارمشخص خریداری و مبلغ در اختیار قطار شهری قرار می گیرد.

مدیرعامل قطار شهری بیان کرد: خط دو قطارشهری تاخیر در بهره برداری نخواهد داشت و در بخش عمرانی تونل‌های مکانیزه دو دستگاه حفار از شمال و جنوبی در حال کار هستند.

وی گفت: 5 هزار و 200 متر حفاری در قسمت شمالی پروژه خط دو قطارشهری و در عمق 18 متری قسمت جنوبی در حال انجام است که در این بخش به خاطرسختی سنگ ها پیشرفت کند تر است و دستگاه به ایستگاه کوهسنگی و الندشت رسیده است.

مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد بیان کرد: بیش از 30 متر مجموعا دو دستگاه روزانه حفاری دارند و به این ترتیب تا اواسط سال 94 حفاری ها به پایان می رسد.

وی بیان کرد: با توجه به نیاز شهروندان درخط دو ایستگاه در میدان سعدی و شهید کاوه میدان فضل ابن شاذان ایجاد می‌شود همچنین طبرسی شمالی، میدان شهدا نیز چندین ایستگاه فعال است و به نوعی در جبهه ایستگاهی فعالیت خوبی انجام شده است.

50درصد اعتبارات قطار شهری جذب شد

میرزائی در مقایسه اعتبارات سال 92 باسال 93 گفت: سال 93 وضعیت بهتری خواهیم داشت و در سال 92 اعتبارات خط دو 204 میلیارد تومان بوده است که 124 میلیارد تومان آن اختصاص یافته و 61 درصد اعتبارات تخصیص یافته و از اعتبارات دولتی 42.5 میلیارد تومان بوده که 33 درصد تحقق یافته است.

مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد تاکید کرد: 50 درصد اعتبارات به طور کلی جذب شده است.

وی افزود: 141 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفته ایم که بوسیله آن قرارداد ناوگان را منعقد کرده ایم..

میرزایی دراین نشست خبری بر ضرورت ایحداث تونل انرژی در مشهد تاکید کرد و گفت: با افزایش جمعیت شهرنشینی تاسیسات زیربنایی در شهرها نیازی اساسی است تا در اثر عوارض طبیعی دچار خسارت نشوند.

وی یادآور شد: به همین منظور تونل انرژی در نقاط استراتژیک شهر درحال اجرا است که بخشی از آن به شرکت بهره بهرداری قطار شهری سپرده شد احداث کرده است که در محدوده میدان سعدی و میدان شهدا احداث آن در روزهای پایانی مهر آغاز و اسفند ماه به پایان رسید.

وی افزود: 15 میلیارد ریال برای احداث آن هزینه شد و در حال حاضر کار به اتمام رسیده عبور و مرور عادی شده است.

توسعه خط یک، سال 94 به پایان می رسد

میرزایی بیان کرد: سال 90 بهره‌برداری از خط یک آغاز شد و تا سال 94 به پایان می رسد توسعه خط یک از غدیر تا فرودگاه است.

وی در این خصوص افزود: هدف از توسعه خط یک قطار شهری مشهد فراهم کردن دسترسی فرودگاه به مرکز اصلی شهرمانند کشورهای پیشرفته جهان است که چهار پیمانکار این پروژه را به عهده داشتند.

با یادآوری اینکه افتتاح و بهره‌برداری از توسعه خط یک قطار شهری سال 94 در نظر گرفته شده است ادامه داد: اگر شرایط تامین شود امکان اینکه زودتر بهره‌برداری شود میسر است.

وی مشکل بهره برداری از این خط را تامین تجهیزات دانست.

فعالیتهای عمرانی قطار شهری در ایام تعطیلات تعطیل نیست

مدیرعامل قطار شهری مشهد با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده و دیوارکشی در اطراف محدوده های کارگاهی مترو برای زیباسازی شهر تاکید کرد: فعالیتهای عمرانی قطار شهری در ایام تعطیلات تعطیل نیست.

وی درارتباط با افزایش بهای خدمات شهری تصریح کرد: تصمیم‌گیری برای افزایش نرخ حمل و نقل عمومی برعهده شورای شهراست و هنوز این افزایش قیمت ابلاغ نشده است.

میرزایی همچنین به تاثیر افزایش بهای خدمات در کاهش مسافران اشاره و گفت: با افزایش نرخ قطار شهری با 30 درصد کاهش سفرها مواجه شدیم که 25 درصد آن بازگشت داشته است.

110 هزار مسافر در روز جابه جا می شوند

مدیرعامل قطار شهری مشهد گفت: در حال حاضر 110 هزار مسافر در روز توسط قطار شهری جابه جا می شوند.

وی یادآور شد: 120 واگن 30 متری برای خط یک نیاز است که در حال حاضر 60 واگن خریداری شده است و 60 دستگاه واگن نیز در مرحله خریداری قرار دارد.

میرزایی در پاسخ به مهر در خصوص جمع آوری متکدیان در قطار شهری گفت: در نوروز نیروهای پلیس در قطار شهری مستقر خواهند بود تا بروز سرقت و تکدی گری هرچند که انگشت شمار است در قطار شهری مهار شود.

وی همچنین تاکید کرد: مامورین قطار شهری در سکوها نیز در صورت مشاهده هر موردی خاص پیگیری خواهند داشت.