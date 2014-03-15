770 میلیارد تومان اعتبار برای طرح توسعه کارخانه چوکا نیاز است/ کارخانه یک چهارم ظرفیت خود را به کار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز گلریز ارم ساداتی ظهر شنبه طی نشست خبری در سالن جلسات کارخانه چوکا افزود: مجموعه چوکا در حال برگشت به روزهای خوش و درخشان سال های گذشته خود است.

مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ ایران ( چوکا) گفت: در کشور نمی توانید واحدی را پیدا کنید که بتواند هزار و 400 واحد سازمانی و مسکونی و هچنین افزون بر 160 هزار متر سالن های تولیدی را در دل خود جای دهد اما متاسفانه بخش اعظمی از 160 هزار متر سالن های تولیدی این شرکت بلااستفاده است.

گلریز اظهارداشت: با برنامه ریزی های انجام گرفته بخش زیادی از این سالن ها به مرحله بهره برداری و توسعه خواهد رسید.

گیلان فقط اسم صنعت را در کشور به یدک می کشد

وی اذعان داشت: گیلان فقط اسم صنعت را در کشور به یدک می کشد، روند توسعه صنعتی استان باید شتاب بیشتری به خود گیرد.

مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ ایران ( چوکا) با بیان اینکه در حال حاضر افزون بر چهار هزار نفر متقاضی جذب کار در این شرکت هستند، گفت: چوکا مستعد توسعه و ایجاد اشتغال در منطقه است.

گلریز اظهارداشت: سال گذشته زیان و زیان انباشته این مجموعه به ترتیب 18 و 50 میلیارد تومان بود همچنین سودهی این بنگاه بزرگ اقتصادی تا بهمن ماه امسال 30 میلیارد تومان بود.

مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ ایران ( چوکا) گفت: با اندکی ساماندهی این شرکت امسال به سود کلان 30 میلیارد تومانی رسیده است.

وی افزود: کارخانه چوکا سنوات گذشته قادر به پرداخت پول آب، گاز و برق و حتی حقوق پرسنل خود نبود اما خوشبختانه امروز هیچ مشکلی در زمینه پرداخت قبوض، مالیات، حق و مزایای کارگران خود را ندارد.

گلریز گفت: امسال مجموعه چوکا تنها واحدی بوده که حقوق و عیدی کارگران خود را زودتر از همه شرکت ها پرداخت کرده است این در حالیکه کارگران چوکا تا سال گذشته هیچ انگیزه ای برای کار در این واحد نداشتند.

وی اذعان داشت: در 10 سال اخیر نه طرح طبقه بندی در این مجموعه اجرا شد و نه حقوق و مزایای کارگران به موقع پرداخت شد و در این مدت کارخانه چوکا کمترین حقوق و مزایا را پرداخت می کرد اما امروز بیشترین حقوق و مزایا به این کارگران پرداخت می شود.

وی افزود: مقدمات احیای کارخانه " تخته چند لایه " که سال ها تعطیل بود فراهم شده و تا شش ماه نخست سال آینده در مجموعه چوکا راه اندازی خواهد شد.

گل ریز همچنین از تهیه طرح توجیهی دو واحد صنعتی بزرگ در کارخانه چوکا خبرداد و افزود: طرح توجیهی برخی از پروژه ها بین المللی است.

راه اندازی یک واحد صنعتی بزرگ معادل چوکا در منطقه

وی در ادامه با بیان اینکه 770 میلیارد تومان اعتبار برای طرح توسعه چوکا نیاز است، اذعان داشت: معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور قول پرداخت 50 درصد این اعتبار را داده است.

مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ ایران ( چوکا) گفت: محمد باقر نوبخت که به مناسبت هفته وحدت امسال به غرب استان گیلان سفر کرده بود در مسجد پره سر شهرستان رضوانشهر به مردم قول تسریع در اجرای طرح توسعه کارخانه چوکا داد.

وی افزود: سالانه میلیاردها تومان پول تحت عنوان مالیات ارزش افزوده از سوی این شرکت به دولت پرداخت می شود ولی هیچ اتفاق مثبتی برای شهرک سازمانی و مسکونی کارخانه چوکا رخ نمی دهد و حتی زباله ساکنان این شهرک جمع آوری نمی شود.

وی اظهارداشت: امسال کارخانه چوکا افزون بر 10 میلیارد تومان باید مالیات عملکرد به دولت پرداخت کند در حالیکه مالیات عملکرد طی سنوات گذشته این واحد صفر بوده است همچنین مالیات ارزش افزوده در سنوات گذشته این شرکت کمتر از یک میلیارد تومان بوده در حالیکه امسال از مرز 10 میلیارد تومان گذشته است.

وی افزود: امسال در مجموع 20 میلیارد تومان مالیات عملکرد و ارزش افزوده به دولت پرداخت خواهد شد.

کارخانه چوکا ماهانه 700 میلیون تومان پول برق پرداخت می کند

مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ ایران ( چوکا) گفت: این شرکت ماهانه 700 میلیون تومان پول برق پرداخت می کند در حالیکه هزینه تعمیر و بازسازی توربین ژنراتور این مجموعه بیش از 700 میلیون تومان نیست. با بازسازی این توربین بیش از 50 درصد برق کارخانه تامین می شود.

وی یادآورشد: در سنوات گذشته واحدهای اقتصادی بزرگی همچون چوکا در سطح استان به راحتی تعطیل و از چرخه تولید خارج شدند.

گلریز تاکید کرد: به همت کارکنان این مجموعه و مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی چراغ این مجموعه همیشه روشن خواهد بود.

وی گفت: سال 92 کارخانه چوکا رتبه برتر سلولزی کشور را کسب کرد اما در رسانه ها مطرح نشد در حالیکه این شرکت پس از سال ها موفق به کسب رتبه شده بود.

مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ ایران ( چوکا) افزود: به لحاظ جهش بین شرکت ها چوکا جزء 500 شرکت برتر کشور بود و اکنون جزء 100 شرکت قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: چوکا با داشتن نیروی انسانی فعال و امکانات لازم می تواند به جامعه پنج هزار نفری خود برگردد.

گلریز با طرح سئوالی مبنی بر اینکه چرا باید چوب گیلان از استان خارج شود ولی چوکا به دلیل نداشتن مواد اولیه (چوب) با مشکل مواجه باشد، گفت: روزانه هزار و 800 تن چوب از استان استحصال و بیش از هزار و 300 تن وارد استان مازندران می شود.

وی تاکید کرد: منابع گیلان که باید به مردم استان برسد، به راحتی در دسترس دیگر استان ها قرار می گیرد متاسفانه هیچ تدبیر مدیریتی در این زمینه نیست.

مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ ایران ( چوکا) گفت: این شرکت بیش از 40 روز کاری به دلیل نداشتن مواد اولیه تعطیل شد.

چوب گیلان نباید از استان خارج شود

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی، جنگل شفارود را که برای احیای کارخانه چوکا برنامه ریزی شده به سازمان دیگری واگذار کرده است.چوب جنگل شفارود به سایر استان ها ارسال می شود و به مردم منطقه نمی رسد.

گلریز با بیان اینکه چوکا باید به جایگاه درخشان خود برسد، گفت: این کارخانه که می تواند سه هزار شغل داشته باشد هم اکنون با 700 تا 800 نفر کار می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه چوکا آینده بسیار خوب و درخشانی دارد، یادآورشد: طرح توسعه چوکا شامل راه اندازی کارخانه تخته چند لایه، چوب بری، لوله مقوایی و سایر واحدهای بزرگ در قالب یک مجموعه به سر انجام خواهد رسید.