زمینه برای کاهش تصادفات جاده ای لرستان در ایام نوروز فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور عصر شنبه در جلسه کاهش تصادفات جاده ای لرستان اظهار داشت: دستگاههای اجرایی لرستان زمینه را برای کاهش تصادفات جاده ای در لرستان فراهم آورند.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود که در ایام نوروز امسال پنج میلیون تردد در سطح محورهای مواصلاتی لرستان داشته باشیم گفت: در این راستا باید با برنامه ریزی مناسب زمینه کاهش 10 درصدی تصادفات را در سطح جاده های استان فراهم آوریم.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی برای کاهش تصادفات جاده ای تصریح کرد: باید با همکاری و تعامل مناسب زمینه برای داشتن نوروزی بدون حادثه در سطح جاده های استان فراهم آوریم.

کیانپور با تاکید بر کنترل ترددها در سطح جاده های استان از سوی پلیس راه عنوان کرد: در این راستا رانندگان متخلف و خاطی با اقامات لازم اعمال قانون شوند.

وی با تاکید بر کنترل وسایل نقلیه به صورت نا محسوس از سوی پلیس راه استان عنوان کرد: باید برنامه ریزی به گونه ای باشد که ما شاهد تصادفات جدی در سطح جاده های استان نباشیم.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه سال گذشته در چند روز نخست نوروز شاهد وقوع تصادفات زیادی در سطح جاده های استان بودیم گفت: در این راستا باید کنترل ویژه ای قبل از وقوع تصادفات از سوی پلیس راه استان صورت گیرد چرا که پیشگیری بهتر از درمان است.

کیانپور همچنین با تاکید بر فعالیت جدی علوم پزشکی لرستان در زمینه امداد رسانی به مصدومان تصادفات جاده ای تصریح کرد: این امر به خصوص در سطح جاده های فرعی و مناطق گردشگری استان در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین پخش برنامه های آموزشی در صدا و سیمای مرکز استان، استفاده از ظرفیت همیاران پلیس، اطلاع رسانی در خصوص نقاط حادثه خیز جاده ای استان را از دیگر اقامات ضروری برای کاهش تصافات جاده ای در لرستان عنوان کرد.

