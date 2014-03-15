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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۱۴

محسنی به مهر خبر داد:

اجرای تفاهم نامه نهاد کتابخانه ها و نهضت سوادآموزی در البرز به زودی آغاز می شود

اجرای تفاهم نامه نهاد کتابخانه ها و نهضت سوادآموزی در البرز به زودی آغاز می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان البرز با اشاره به امضای تفاهم نامه بین نهاد کتابخانه های عمومی و سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: مفاد این تفاهم نامه به زودی در استان البرز عملیاتی می شود.

رمضانعلی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به امضای تفاهم نامه بین نهاد کتابخانه های عمومی و نهضت سوادآموزی کشور گفت: این تفاهم نامه به منظور ارتقاء دانش سوادآموزان صورت گرفته و در استانها نیز اجرا می شود.

وی با بیان اینکه رويكرد كتابخانه هاي عمومي در دو بخش زيرساختی و برنامه های نرم افزاری فرهنگی، ترويج مطالعه و كتابخوانی است كه همسو با سند چشم انداز 1404 تبيين و راهبری می شود، افزود: در سه سال گذشته رشد محسوسی در شاخص های مربوط به كتاب و كتابخوانی در استان روی داده است.

محسنی تاكيد كرد: يكی از مهمترين راهبردها در يك برنامه ريزی صحيح فرهنگی، رواج فرهنگ كتابخوانی و مطالعه، استفاده از روش برنامه های تبليغی، تشويقی و به کار بردن ظرفيت های موجود در سازمان های مردمی برای ترويج فرهنگ كتابخوانی مفيد است.

این مسئول فراهم آوردن اين مهم از سوی متوليان امر فرهنگ را ضروری دانست و گفت: هر اندازه ارتباط بين دستگاه های فرهنگی و آموزشی بيشتر باشد بهتر می توان به مردم خدمت كرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز توليد كتاب‌های آسان‌خوان برای نوسوادان و توزيع آن در ايستگاه‌های مطالعه و كتابخانه‌های عمومی؛ عضويت نوسوادان نهضت به صورت رايگان، آموزش دهندگان و كاركنان نهضت و اعضای خانوده آنها به صورت نيم‌بها در كتابخانه‌های عمومی تحت پوشش نهاد و ايجاد بخش ويژه نوسواد در كتابخانه‌های تحت پوشش نهاد را از جمله تعهدات نهاد کتابخانه های عمومی و ارائه آمار بي سوادان روستاها و شهرها درگروه سني 49-10 ساله برای برنامه‌ريزی؛ سفارش توليد محتوای كتاب‌ها و نشريات آسان‌خوان برای جامعه هدف در كتابخانه‌های عمومی و ارائه كتب صوتی و فايلهای مرتبط برای نوسوادان عضو كتابخانه‌های عمومی را از جمله تعهدات سازمان نهضت سوادآموزی کشور اعلام کرد.

محسنی یادآور شد: طی روزهای گذشته نشستی با معاون سازمان نهضت سوادآموز استان برای اجرای این تفاهم نامه در البرز برگزار و به زودی مفاد تفاهم نامه عملیاتی خواهد شد.

 

کد مطلب 2256968

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