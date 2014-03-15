مبادي ورودي مواد مخدر به فارس به طور ویژه کنترل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری فارس در کمیته قضايي و انتظامي مبارزه با مواد مخدر به زيان جاني و مالي و آسيب هاي حمل ، توزيع و مصرف مواد مخدر در استان اشاره كرد و اظهار داشت: متأسفانه در جامعه قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر آنچنان كه توقع است به ضد ارزش تبديل نشده است كه لازم است با اقدام فرهنگي مناسب ننگ اين پديده شوم و خانمان برانداز را به مردم يادآوري کنیم.

ذبيح اله خدائيان يادآور شد: اقدامات پس از خروج بعد از معالجه معتادان در كمپ ها و مراكز ترك اعتياد بسيار حياتي و مهم است كه تمركز و انسجام بر اين اقدامات توسط سازمان هاي متولي لازم و ضروري به نظر مي رسد.

رئيس كميته قضايي انتظامي مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به ايام نوروز و حضور زائران و مسافران نوروزي در شيراز و نارضايتي مردم از وجود معتادان خياباني بر جمع آوري و نگهداري معتادان در كمپ هاي ترك اعتياد تأكيد كرد و خاطر نشان كرد: امسال با حمايت هايي كه در دستگاه هاي مختلف صورت گرفته اقدامات هماهنگ مناسبي انجام شده است.

خدائيان ورود دستگاه قضایی، استانداري، شوراي اسلامي شهر، فرمانداری، شهرداري، نيروي انتظامي ، دانشگاه علوم پزشكي شيراز و بهزيستي استان در بحث جمع آوري و ساماندهي معتادان پر خطر و خياباني را گام مثبت دانست و اظهار اميدواري كرد با تداوم اين انسجام و هماهنگي در همه ايام سال شاهد پايان يافتن پديده شوم حضور معتادان در خيابان هاي شهر زيارتي و سياحتي شيراز باشيم.

رئيس كل دادگستري استان فارس در كميته قضايي انتظامي مبارزه با مواد مخدر در خصوص تخريب اماکن تجمع و توزيع مواد مخدر در شيراز گفت: برخی مدعی هستند که اماکن مخروبه جزو میراث فرهنگی هستند، اما سازمان میراث فرهنگی هیچ اقدامی در مرمت این اماکن و نگهداری از آنها به عمل نمی آورد.

خدائیان همچنین یادآور شد: لازم است این سازمان موضوع را پیگیری و هر مکانی که جزو آثار باستانی است را مرمت و حفاظت کند تا به محلی برای جمع شدن معتادان تبدیل نشود.

وی افزود: اگر ادعا شود که این اماکن جزو میراث فرهنگی هستند ولی هیچ اقدامی در حفاظت از آنها به عمل نیاورند و در اثر فرسايش اين اماكن تخريب شده و به شخص يا اشخاص آسيب وارد شود مسئولان ميراث فرهنگي پاسخگو و مسئول اين آسيب خواهند بود.

انتقاد از عدم حضور برخي مديران استان در كميته هاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر

دادستان عمومي و انقلاب شيراز نيز در اين نشست با انتقاد از برخي مديران استان و عدم حضور در كميته هاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد: اهميت امر مبارزه با مواد مخدر بايد به خوبي براي مديران تشريح شود.

علي القاصي ضمن تقدير از تلاشهاي انجام شده در راه اندازي اردوگاه نگهداري و درمان معتادان افزود: لازم است اقدامات صورت گرفته منسجم و هماهنگ ادامه يابد تا شاهد رفع معضل معتادان در سطح شهر مذهبي و فرهنگي شيراز باشيم.

انهدام 80 باند قاچاق موادمخدر در فارس

در اين نشست رئيس مواد مخدر استان فارس نیز طي گزارشي عملكرد پلیس تخصصی مبارزه با مواد مخدر استان در كشف ، ضبط و انهدام باندهاي مواد مخدر در يك سال گذشته را تشريح كرد.

سرهنگ محمد اسماعیل مصري از انهدام بيش از 80 باند و كشف و ضبط بيش از 40 تن مواد مخدر خبر داد.

وي افزود: اين اقدامات طي 570 عمليات مختلف انجام شد كه طي آن بيش از 18 هزار نفر قاچاقچي حمل كننده و توزيع كننده مواد مخدر دستگير شدند.